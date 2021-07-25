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Пассажирские поезда вновь поехали по Транссибу в Забайкалье

По Транссибирской магистрали восстановили движение после обрушения железнодорожного моста

Российские железные дороги заявили о возобновлении пассажирского сообщения в Забайкальском крае.

«Пассажирское сообщение по Транссибу в Забайкальском крае восстановлено, поезда постепенно возвращаются в график. Поэтому мы завершаем перевозки альтернативными:airplane::bus: видами транспорта», — сообщила компания 25 июля в Telegram.

Всего за эти три дня РЖД перевезли через барьерное место пассажиров 18 задержанных поездов. Были задействованы 20 автобусов, а также несколько самолётов.

Как писала «Фонтанка» 23 июля, аномальные дожди размыли участок федеральной трассы в Забайкалье и обрушили железнодорожный мост. В результате было остановлено движение по трассе «Амур» и участку Транссибирской магистрали. Обрушившийся мост в Забайкалье восстанавливали двое суток. Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли его лишь в воскресенье, 25 июля.

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Комментарии (1)

Жора__
вот это НАСТОЯЩИЕ Герои! Но награждают у нас только друзей и приближённых.
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