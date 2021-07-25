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Трассиб оживает: первые поезда тестируют восстановленный мост в Забайкалье

Участок Транссибирской магистрали восстановили после обрушения железнодорожного моста

Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье. Скоро по Транссибирской магистрали смогут возобновить движение и пассажирские поезда, сообщили в РЖД.

«Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае, — сообщили РЖД в Telegram 25 июля. — После того, как все проверим, примем решение об открытии движения для пассажирских поездов».

АО «РЖД»

Как писала «Фонтанка», 23 июля из-за аномальных осадков в Забайкальском крае смыло опоры моста на перегоне Куэнга — Укурей. Железнодорожные пассажирские перевозки в Забайкальском крае временно остановились в обоих направлениях. Пассажиров отправили самолетами и автобусами.

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