Дожди размыли участок федеральной трассы в Забайкалье и обрушили железнодорожный мост

Сейчас из Читы в Шилку и Нерчинск можно проехать по альтернативному пути, воспользовавшись автодорогой Чита — Забайкальск до Могойтуя, затем по региональной трассе Могойтуй — Сретенск — Олочи до Митрофаново. Проезд открыт только для легкового транспорта.

Федеральная трасса «Амур» Чита — Хабаровск на 193-м километре в районе села Богомягково Шилкинского района Забайкальского края перекрыта из-за размыва проезжей части. В настоящий момент дорожные службы ведут работы по обеспечению проезда, производится отсыпка скальным грунтом. Об этом утром 23 июля сообщили в региональном Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Ещё одно ЧП из-за обильных осадков произошло на Транссибирской магистрали — между станциями Куэнга — Укурей Забайкальского края обрушился железнодорожный мост.



«23 июля в 09:00 по местному времени от оперативного дежурного ОАО «РЖД» получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.



По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. На место происшествия выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами ОАО «РЖД».



Напомним, что из-за непрекращающихся дождей в Забайкалье вновь начались паводки. В Шилкинском районе повреждено десять мостов. Некоторые из них находятся в черте населённых пунктов — в сёлах Богомягково, Верхняя Хила, Размахнино, Островки, Ульяновка, Новоберезовское, Кыэкен. На территории Нерчинского района произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. В результате этого в селе Заречный оказалось подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков.

