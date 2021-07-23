FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.69р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Дожди размыли участок федеральной трассы в Забайкалье и обрушили железнодорожный мост

Из-за паводков в Забайкалье остановлено движение по трассе «Амур» и Транссибирской магистрали

Федеральная трасса «Амур» Чита — Хабаровск на 193-м километре в районе села Богомягково Шилкинского района Забайкальского края перекрыта из-за размыва проезжей части. В настоящий момент дорожные службы ведут работы по обеспечению проезда, производится отсыпка скальным грунтом. Об этом утром 23 июля сообщили в региональном Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Сейчас из Читы в Шилку и Нерчинск можно проехать по альтернативному пути, воспользовавшись автодорогой Чита — Забайкальск до Могойтуя, затем по региональной трассе Могойтуй — Сретенск — Олочи до Митрофаново. Проезд открыт только для легкового транспорта.

Ещё одно ЧП из-за обильных осадков произошло на Транссибирской магистрали — между станциями Куэнга — Укурей Забайкальского края обрушился железнодорожный мост.

«23 июля в 09:00 по местному времени от оперативного дежурного ОАО «РЖД» получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. На место происшествия выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами ОАО «РЖД».

Напомним, что из-за непрекращающихся дождей в Забайкалье вновь начались паводки. В Шилкинском районе повреждено десять мостов. Некоторые из них находятся в черте населённых пунктов — в сёлах Богомягково, Верхняя Хила, Размахнино, Островки, Ульяновка, Новоберезовское, Кыэкен. На территории Нерчинского района произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. В результате этого в селе Заречный оказалось подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Проклятые осадки размыли дорогу ниф-нифа и обрушили мост нуф-нуфа! С этим надо что-то делать на законодательном уровне!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний