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Мишустин поручил ФСБ, ФСО, Росгвардии и МВД обеспечить безопасность во время парада ВМФ в Петербурге

Силовым ведомствам поручили содействовать Минобороны РФ в обеспечении безопасности и порядка во время Главного военно-морского парада в Петербурге. Об этом 24 июля сообщается на сайте правовой информации.

Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, МВД России должно помочь с охраной общественного порядка и безопасности движения. Росгвардии поручено также следить за обстановкой в городе.

ФСБ и ФСО необходимо оказать содействие Минобороны «по закрепленным направлениям деятельности». МЧС России должно помочь в защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечить пожарную безопасность в местах массового скопления людей.

Само Министерство обороны по согласованию с Минтранспортом должно обеспечить размещение кораблей и судов ВМФ в акватории Морского порта и на Неве.

Как ранее писала «Фонтанка», в День ВМФ, 25 июля, президент России Владимир Путин примет участие не только в Военно-морском параде, но и в церемонии спуска на воду супертраулера «Механик Сизов», которая пройдет на Адмиралтейских верфях.

В городе из-за мероприятия перекроют дороги, а парки и скверы Кронштадта закроют для посетителей.

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Комментарии (25)

260708081
Два вопроса: зачем нам рассказывать об этом и от кого будут защищаться, если весь народ запретили, исключительно "Театр одного актера"?
Zloi_prohozhiy
вот пусть сами и веселятся, раз всё перекрывают.
И вообще валили бы с этим праздником тогда в другой город, а то и не посмотреть, а пробки и запреты как обычно в полном составе будут
Петр Петров
Яйцелиз!!!
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