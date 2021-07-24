Мишустин поручил ФСБ, ФСО, Росгвардии и МВД обеспечить безопасность во время парада ВМФ в Петербурге

Силовым ведомствам поручили содействовать Минобороны РФ в обеспечении безопасности и порядка во время Главного военно-морского парада в Петербурге. Об этом 24 июля сообщается на сайте правовой информации.



Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, МВД России должно помочь с охраной общественного порядка и безопасности движения. Росгвардии поручено также следить за обстановкой в городе.

ФСБ и ФСО необходимо оказать содействие Минобороны «по закрепленным направлениям деятельности». МЧС России должно помочь в защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечить пожарную безопасность в местах массового скопления людей.