Парки и скверы Кронштадта закроют для посетителей в День ВМФ

Попасть в зеленые зоны — «где, предположительно, возможно большое скопление людей» — не получится в течение всего дня 25 июля. Их закроют из-за ситуации с коронавирусом и по рекомендации Роспотребнадзора.



Сам Кронштадтский район в праздничный день будет открыт только для жителей с местной регистрацией. Попасть на остров Котлин они смогут без ограничений, если заранее получат пропуска на собственный автомобиль. Исключение сделают и для экстренных служб и аккредитованного транспорта.

«Фонтанка» подробно рассказывала обо всех перекрытиях в Петербурге в День ВМФ, которые ограничат движение из-за Главного военно-морского парада.