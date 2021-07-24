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Парки и скверы Кронштадта закроют для посетителей в День ВМФ

Кронштадтские парки и скверы останутся без посетителей в День Военно-морского флота. Об этом сообщили в районной администрации.

Попасть в зеленые зоны — «где, предположительно, возможно большое скопление людей» — не получится в течение всего дня 25 июля. Их закроют из-за ситуации с коронавирусом и по рекомендации Роспотребнадзора.

Сам Кронштадтский район в праздничный день будет открыт только для жителей с местной регистрацией. Попасть на остров Котлин они смогут без ограничений, если заранее получат пропуска на собственный автомобиль. Исключение сделают и для экстренных служб и аккредитованного транспорта.

«Фонтанка» подробно рассказывала обо всех перекрытиях в Петербурге в День ВМФ, которые ограничат движение из-за Главного военно-морского парада.

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Комментарии (8)

graail
Чтоб знали свое место................. Кооператив ОЗЕРО гуляет на водичке.
RemyMartin
Мурзу уже привезли?
260642011
Зачем тогда продолжается реклама парада и самого Кронштадта? Какого чёрта сначала туда народ созывали, а теперь всё ограничили?
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