Во Фрунзенском районе Петербурга завершили ремонт тепломагистрали на Белградской улице, которую прорвало в середине недели в ходе гидравлических испытаний. Об этом 24 июля рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».



«Специалисты предприятия заменили 8,5 метров ненадежного трубопровода тепломагистрали «Московская» по адресу Белградская улица, 46. Для обеспечения безопасного автомобильного движения была организована временная схема объезда места проведения работ», — уточнили там.