Во Фрунзенском районе Петербурга завершили ремонт тепломагистрали на Белградской улице, которую прорвало в середине недели в ходе гидравлических испытаний. Об этом 24 июля рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
«Специалисты предприятия заменили 8,5 метров ненадежного трубопровода тепломагистрали «Московская» по адресу Белградская улица, 46. Для обеспечения безопасного автомобильного движения была организована временная схема объезда места проведения работ», — уточнили там.
В компании добавили, что в этом году намечена масштабная реконструкция тепломагистрали «Московская», в рамках которой планируется заменить 1,4 км трубопроводов диаметром 1,2 тыс. мм. Ремонт, как подчеркнули в «Теплосети», позволит повысить надежность теплоснабжения и подачи горячей воды для 300 тыс. жителей района.
Труба, как писала «Фонтанка», рванула на Белградской в середине недели, 21 июля. Горячая вода пробила асфальт и разбросала по округе камни. У легковой машины, оказавшейся в эпицентре, разворотило половину кузова. В результате пострадала пассажирка автомобиля, ее госпитализировали.
Это был не единственный прорыв из-за испытаний, которые проходили в Московском и Фрунзенском районах. В Купчино только за сутки произошло три прорыва, а на Орджоникидзе жителей разбудил вырвавшийся из-под земли фонтан.