Россия открывает Египет для туристов. Полёты пока будут только из Москвы

Авиасообщение с курортами Египта возобновится в России с 9 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 23 июля.



Количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличится с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по этим маршрутам будет принято по итогам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки, пишет ТАСС.



Владимир Путин в начале июля отменил указ от ноября 2015 года о запрете чартерных полетов в Египет. Ассоциация инвестиций в туризм Египта надеется, что полеты начнутся уже к середине августа.

