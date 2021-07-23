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Россия открывает Египет для туристов. Полёты пока будут только из Москвы

Авиасообщение с курортами Египта возобновится в России с 9 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 23 июля.

Количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличится с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по этим маршрутам будет принято по итогам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки, пишет ТАСС.

Владимир Путин в начале июля отменил указ от ноября 2015 года о запрете чартерных полетов в Египет. Ассоциация инвестиций в туризм Египта надеется, что полеты начнутся уже к середине августа.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли.

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Комментарии (2)

Squaw
Да...блин... Референдум за отделение от Москвы уже хочется.
Банин
А что только Москва-то? Вроде египетское направление было особенно популярно в Тагиле.
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