Россия восстанавливает чартерное авиасообщение с Египтом

Глава государства также аннулировал рекомендацию не продавать туры на курорты этой страны. Соответствующий документ опубликован 8 июля на официальном портале правовой информации.
Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли. 2 января 2018 года президент России подписал указ об открытии авиасообщении с Каиром.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в начале апреля этого года заявил, что Москва рассчитывает и на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом — в ближайшее время. Путин договорился с президентом Египта об этом 23 апреля. Российские туроператоры готовы начать чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из десятка городов России.