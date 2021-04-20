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Место Турции пусто не бывает. МИД анонсировал открытие чартеров в Египет

МИД России объявил об открытии чартеров в Египет в ближайшем будущем

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал о возобновлении полетов на египетские курорты для россиян.

«Все идет по плану. Думаю, скоро объявят [об открытии чартеров в Египет]», — цитирует 20 апреля Богданова ТАСС.

По его словам, практически все вопросы о возобновлении полетов уже решены. Заместитель министра иностранных дел не стал называть точную дату, когда первые чартерные рейсы вылетят на север Африки.

В феврале египетские СМИ писали, что весной авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада восстановится после пятилетнего перерыва. Российские туроператоры ранее также заявили, что ожидают начала авиасообщения в конце весны. Российская делегация уже проинспектировала аэропорты африканской страны в рамках подготовки к возобновлению российских рейсов.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об открытии авиасообщении с Каиром, 13 марта этого года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир — Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила компания Egypt Air. При этом возобновление чартерного авиасообщения между двумя странами постоянно откладывалось, хотя этот вопрос поднимался, среди прочего, и на встрече президента Владимира Путина и его египетского коллеги Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси.

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Комментарии (12)

265868215
Не мужики , на этот лохотрон второй раз даже мы не купимся. У кого то деньги "в турции" зависли , у кого то нет желания их выбрасывать на развлекухи штабов ...
Danik
Странно. Смотрел велотур Турции. Проводят сейчас. Сотня велогонщиков. Команды. Обеспечение. Народ вдоль дорог стоит. Флагами машут. Вроде, не считают, что опасно. А для русских туристов опасно. Послв 6рохнули и ничего. Даже С300 или 400 поставили. И вдуг... Ох, уж эти политики и чинушки. Только жить и общаться мешают.
***_555
Они хоть извинились?
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