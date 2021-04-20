Место Турции пусто не бывает. МИД анонсировал открытие чартеров в Египет

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал о возобновлении полетов на египетские курорты для россиян.



«Все идет по плану. Думаю, скоро объявят [об открытии чартеров в Египет]», — цитирует 20 апреля Богданова ТАСС.



По его словам, практически все вопросы о возобновлении полетов уже решены. Заместитель министра иностранных дел не стал называть точную дату, когда первые чартерные рейсы вылетят на север Африки.



В феврале египетские СМИ писали, что весной авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада восстановится после пятилетнего перерыва. Российские туроператоры ранее также заявили, что ожидают начала авиасообщения в конце весны. Российская делегация уже проинспектировала аэропорты африканской страны в рамках подготовки к возобновлению российских рейсов.