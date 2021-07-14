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Чартеры в Египет могут запустить уже в августе

Чартеры из России в Египет могут быть возобновлены уже к середине августа. Об этом 14 июля сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на председателя Ассоциации инвестиций в туризм Камеля Абу-Али.

По его оценкам, в месяц египетские курорты смогут посещать от 200 до 300 тысяч российских туристов. Сначала число рейсов не превысит 50% от показателей 2015 года.

Оперштаб России объявил, что примет решение о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх после визита российской делегации.

Владимир Путин в начале июля отменил указ от ноября 2015 года о запрете чартерных полетов в Египет.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли.

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