Чартеры в Египет могут запустить уже в августе

Чартеры из России в Египет могут быть возобновлены уже к середине августа. Об этом 14 июля сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на председателя Ассоциации инвестиций в туризм Камеля Абу-Али.



По его оценкам, в месяц египетские курорты смогут посещать от 200 до 300 тысяч российских туристов. Сначала число рейсов не превысит 50% от показателей 2015 года.

Оперштаб России объявил, что примет решение о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх после визита российской делегации.

Владимир Путин в начале июля отменил указ от ноября 2015 года о запрете чартерных полетов в Египет.