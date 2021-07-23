Петербургский метрополитен возьмет у Сбербанка 3 млрд в долг

ГУП «Петербургский метрополитен» подписал контракт со Сбербанком на предоставление кредитной линии в размере 3 млрд рублей. Конкуренции не получилось.
Контракт подписан и размещен в системе госзакупок 23 июля. Согласно протоколу подведения итогов аукциона, заявка Сбербанка оказалась единственной.
«Фонтанка» рассказывала о том, как «Петербургский метрополитен» объявил аукцион на предоставление 3 млрд кредита. Переплатить в виде процентов он был согласен 700 млн рублей, в итоге контракт и заключен на такую сумму.
Деньги нужны подземке на рефинансирование предыдущего долга. Напомним, «Петербургский метрополитен» привлекал кредит у банка «Санкт-Петербург» на поставку вагонов ОЭВРЗ по контракту еще 2015-го. Смольный договорился о реструктуризации задолженности, но подземка и в 2020-м брала займы — на 3,8 млрд у «Банка Россия». Еще один договор на 6 млрд метрополитен подписал уже в 2021 году с тем же «Санкт-Петербургом».