FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
73.69р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Петербургский метрополитен возьмет у Сбербанка 3 млрд в долг

ГУП «Петербургский метрополитен» подписал контракт со Сбербанком на предоставление кредитной линии в размере 3 млрд рублей. Конкуренции не получилось.

Контракт подписан и размещен в системе госзакупок 23 июля. Согласно протоколу подведения итогов аукциона, заявка Сбербанка оказалась единственной.

«Фонтанка» рассказывала о том, как «Петербургский метрополитен» объявил аукцион на предоставление 3 млрд кредита. Переплатить в виде процентов он был согласен 700 млн рублей, в итоге контракт и заключен на такую сумму.

Деньги нужны подземке на рефинансирование предыдущего долга. Напомним, «Петербургский метрополитен» привлекал кредит у банка «Санкт-Петербург» на поставку вагонов ОЭВРЗ по контракту еще 2015-го. Смольный договорился о реструктуризации задолженности, но подземка и в 2020-м брала займы — на 3,8 млрд у «Банка Россия». Еще один договор на 6 млрд метрополитен подписал уже в 2021 году с тем же «Санкт-Петербургом».

О том, как разворачивалась закупочная кампания ГУП «Петербургский метрополитен» в последние годы и что собой представляет парк предприятия на данный момент, — подробно читайте на «Фонтанке». В планах города — приобрести в ближайшие годы еще почти тысячу вагонов, чтобы обновить устаревший подвижной состав. Рассматривается вариант, при котором средства через ВЭБ выделит Фонд национального благосостояния — правда, не Петербургу и не метрополитену, а абстрактному лизингодателю. Стоимость закупки может превысить более 100 млрд рублей, но с учетом лизинговых платежей конечная цена может достичь и 200 млрд. Детали — в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

piterez
3 млрда насколько? Через 5 лет возвращать надо 6, а через 10 - 12... Если у Метрополитена норма прибыльности больше 10%, тогда он должен сам иметь возможность аккумулировать средства и закупать вагоны. Если таковой нет, то кто будет отдавать кредиты с процентами или мы должны уже кормить банки?
Danik
Бррр!
3 млрда долга и 700 млнов процентов.
Кто эти д-эффективные менагеры?
NATALIA18L
Схема по которой сбер приберет метро себе потом через систему банкротства?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний