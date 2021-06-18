Петербургский метрополитен хочет взять в долг 3 млрд на рефинансирование предыдущего кредита

Документация опубликована 18 июня. Сумма кредита — 3 млрд рублей, срок — 1094 дня, получить деньги необходимо не позднее 28 июля. Переплатить в качестве процентов из собственных средств метрополитен готов максимум 700 млн рублей — это и есть стартовая стоимость контракта. В расчете начальной цены называется ставка в 7,78% годовых.



«Петербургский метрополитен» привлекал кредит у банка «Санкт-Петербург» на поставку вагонов ОЭВРЗ по контракту еще 2015-го. Смольный договорился о реструктуризации задолженности, но подземка и в 2020-м брала займы — в 2020-м году на 3,8 млрд у «Банка Россия». Еще один договор на 6 млрд метрополитен подписал уже в 2021 году с тем же «Санкт-Петербургом».