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Петербургский метрополитен хочет взять в долг 3 млрд на рефинансирование предыдущего кредита

ГУП «Петербургский метрополитен» ищет банк для открытия кредитной линии на 3 млрд рублей

«Петербургский метрополитен» объявил электронный аукцион на предоставление кредитной линии в 3 млрд рублей. Она нужна для рефинансирования прошлогоднего кредита.

Документация опубликована 18 июня. Сумма кредита — 3 млрд рублей, срок — 1094 дня, получить деньги необходимо не позднее 28 июля. Переплатить в качестве процентов из собственных средств метрополитен готов максимум 700 млн рублей — это и есть стартовая стоимость контракта. В расчете начальной цены называется ставка в 7,78% годовых.

«Петербургский метрополитен» привлекал кредит у банка «Санкт-Петербург» на поставку вагонов ОЭВРЗ по контракту еще 2015-го. Смольный договорился о реструктуризации задолженности, но подземка и в 2020-м брала займы — в 2020-м году на 3,8 млрд у «Банка Россия». Еще один договор на 6 млрд метрополитен подписал уже в 2021 году с тем же «Санкт-Петербургом».

О том, как разворачивалась закупочная кампания ГУП «Петербургский метрополитен» в последние годы и что собой представляет парк предприятия на данный момент, — подробно читайте на «Фонтанке». В планах города — приобрести в ближайшие годы еще почти тысячу вагонов, чтобы обновить устаревший подвижной состав. Рассматривается вариант, при котором средства через ВЭБ выделит Фонд национального благосостояния — правда, не Петербургу и не метрополитену, а абстрактному лизингодателю. Подробно об этой схеме «Фонтанка» писала ранее. Стоимость закупки может превысить более 100 млрд рублей, но с учетом лизинговых платежей конечная цена может достичь и 200 млрд. Детали — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Sonata
Управленцев - в петлю, членов их семей - в лагеря. Через месяц-другой деньги найдутся.
Alex000
А метро разве не бюджетная контора?
Или в бюджете всё, пусто?
Franklin_Delano_Roosevelt
в долгах как в шелках... сделайте проезд в метро по 5 или по 10 рублей, и тогда вы ошалеете, как быстро сможете рассчитаться со своими кредиторами, т.к. половина автомобилистов предпочтёт ездить за копейки, чем покупать бензин, который будет несравненно дороже. Экономисты из метро что-нить про опт слышали? =)
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