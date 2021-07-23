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Набиуллина рапортовала о снижении цен на «борщевой набор» через два дня после замечания Путина

Набиуллина: Цены на «борщевой набор» в России снижаются

Глава Центробанка констатировала, что в России наметилась тенденция снижения стоимости продуктов.

«Уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот «борщевой набор», и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится», — цитирует 23 июля заявление Эльвиры Набиуллиной РИА Новости.

По ее словам, рост стоимости продуктов из «борщевого набора» произошел из-за того, что в этом году запасы «исчерпались» быстрее, а новый урожай не поступил.

Набиуллина заметила, что административные меры по регулированию ценников имеют краткосрочный эффект.

Президент Владимир Путин 21 июля отметил рост цен на овощи и так называемый борщевой набор.

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Комментарии (27)

piterez
А Набибулина рапортовала, рапортовала и зарапортавалась....
Cashmare
надо срочно создать министерство кислых щей
Sonata
Рапортовать должен тот, кто сам ходит в магазин. Регулярно. За "борщевым набором".
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