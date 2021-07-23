«Остров фортов» привел в восторг представителя MIPIM в России Жиля Себихи

Рабочий визит французской делегации состоялся несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Сопровождал гостей заместитель председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Владислав Гуд з и директор по внешним коммуникациям АНО «Остров фортов» Светлана Сергеева . Гости осмотрели территорию музейно-исторического парка, открытого в прошлом году, ознакомились с планом развития кластера, а также побывали на знаменитых кронштадтских фортах, которые будут отреставрированы и приспособлены к современному использованию в рамках проекта «Остров фортов».

— Я в восторге. Особенно сильное впечатление на меня произвели форты. Архитектура фортификационных сооружений является важной составляющей материальной культуры страны. «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый» напомнили мне лучшие образцы европейской фортификации, созданные знаменитым французским военным инженером маршалом Вобаном. Я ощутил эту особую энергетику. Если говорить о проекте в целом, то представляется очень важным, что культурная и социальная составляющие в нем превалируют над коммерческой, и он активно развивается при поддержке федеральных и региональных властей. Это образец гармоничного проекта комплексного развития территории, создающего новые возможности для местного населения и благоприятные условия для развития туризма. Также импонирует то, что проект «Остров фортов» является экологически ориентированным. Он уделяет большое внимание защите окружающей среды, а сам кластер проектируется как максимально «дружелюбный» для экосистемы, — отметил по итогам визита Жиль Себихи .

«Остров фортов» — один из четырёх претендентов на победу в номинации «Лучший мегапроект будущего». С ним конкурируют британский Bermondsey Masterplan, бразильский Bioma XP и гонконгский Whampoa Street Rejuvenation.



«Остров фортов» — уникальный проект, целью которого является создание туристического-рекреационного кластера в Кронштадте, благодаря которому петербуржцы и гости Северной столицы смогут прикоснуться к победоносной истории образования и становления морской столицы России. Новый масштабный проект послужит толчком для развития туризма и городской инфраструктуры, создаст комфортные условия для жизни горожан», — говорит заместитель председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Владислав Гудз.



MIPIM Awards является главной отраслевой премией в сфере строительства и развития территорий. Ее называют девелоперским «Оскаром». Конкурс 2021 года проводится в 12 номинациях. На рассмотрение жюри поступило более 170 заявок из 36 стран.



Подробнее о проекте «Остров фортов» и о планах его развития читайте в материале «Фонтанки».

