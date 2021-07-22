24 августа — круглый стол «Драйверы роста. За счет чего растет российский рынок лизинга»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каковы итоги I полугодия на российском рынке лизинга? Какие факторы повлияли на его развитие?
- Какие направления растут наиболее активно, а какие еще нет?
- Автолизинг как драйвер рынка. Кто является основными потребителями? Какие автомобили наиболее востребованы?
- Программы льготного лизинга от Минпромторга — насколько они привлекательны для лизингополучателей и для лизинговых компаний?
- Лизинг в розничном сегменте — настоящее и будущее? В каких случаях лизинг подходит лучше кредита?
- Что нового предлагают лизинговые компании потребителям.
- Усиление роли банков на рынке лизинга — чем интересен этот сегмент финансовым организациям?
- Перспективы развития корпоративного и розничного сегментов в 2021 году. Факторы роста
В 2020 году российский рынок лизинга, по данным «Эксперт РА» впервые за пять лет показал отрицательную динамику. Но уже по итогам первого полугодия 2021 года крупные лизинговые компании показали рост нового бизнеса. Был ли это эффект низкой базы пандемийного года или результат реализованной стратегии ведущих игроков рынка, какие новые продукты и программы предлагают лизинговые компании своим клиентам — обсудим на круглом столе.
К участию приглашаются представители лизинговых компаний.
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru