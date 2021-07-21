«Вполне допустимо в отдельных случаях». В лагере жены Турчака объяснили частые забеги детей до туалета

В письме говорится о неотступном соблюдении СанПиН в части организации питания. Также упоминается июньская выездная проверка с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора, МВД и МЧС. «По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, и по состоянию на 6 июля все нарушения были устранены и лагерь получил разрешение на организацию отдыха детей в 3 смену. При этом следует отметить, что нарушения пищеварения, связанные с изменениями в питании, составе потребляемой воды и режиме быта на новом месте, являются вполне допустимыми в отдельных случаях», — отметили в «Ленинградце».

Питание, проживание и медицинское обслуживание в лагере «Ленинградец», где дети пожаловались на частые отлучки в туалет, соответствует санитарным нормам. Об этом заявили в администрации пансионата. Письменный ответ «Ленинградца» поступил на почту «Фонтанки» 21 июля.

Также администрация лагеря просит «оперативно для прояснения ситуации» выйти на связь петербуженку Алёну, которая рассказала «Фонтанке» о кишечных недомоганиях сына. Корреспондент созвонился с горожанкой, она сказала, что сыну выдали таблетку и ему стало лучше. При этом руководство пансионата с ней не связывалось.



У 16-летнего школьника начались проблемы со стулом накануне. Также после еды похожие симптомы испытали на себе другие ребята из этого же отряда.



Сейчас на территории лагеря находятся 474 ребенка, из них 155 детей, отдыхающих по социальным путевкам, и 319 детей в составе спортивно-творческих коллективов.



В середине июня родители забирали детей из лагеря «Ленинградец» в Рощино с симптомами отравления. Роспотребнадзор выявил нарушения в организации питания и не допустил базу к работе во вторую смену.