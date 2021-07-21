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«Вполне допустимо в отдельных случаях». В лагере жены Турчака объяснили частые забеги детей до туалета

В лагере жены Турчака под Петербургом прокомментировали жалобы на диарею среди детей

Питание, проживание и медицинское обслуживание в лагере «Ленинградец», где дети пожаловались на частые отлучки в туалет, соответствует санитарным нормам. Об этом заявили в администрации пансионата. Письменный ответ «Ленинградца» поступил на почту «Фонтанки» 21 июля.

В письме говорится о неотступном соблюдении СанПиН в части организации питания. Также упоминается июньская выездная проверка с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора, МВД и МЧС. «По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, и по состоянию на 6 июля все нарушения были устранены и лагерь получил разрешение на организацию отдыха детей в 3 смену. При этом следует отметить, что нарушения пищеварения, связанные с изменениями в питании, составе потребляемой воды и режиме быта на новом месте, являются вполне допустимыми в отдельных случаях», — отметили в «Ленинградце».

Также администрация лагеря просит «оперативно для прояснения ситуации» выйти на связь петербуженку Алёну, которая рассказала «Фонтанке» о кишечных недомоганиях сына. Корреспондент созвонился с горожанкой, она сказала, что сыну выдали таблетку и ему стало лучше. При этом руководство пансионата с ней не связывалось.

У 16-летнего школьника начались проблемы со стулом накануне. Также после еды похожие симптомы испытали на себе другие ребята из этого же отряда.

Сейчас на территории лагеря находятся 474 ребенка, из них 155 детей, отдыхающих по социальным путевкам, и 319 детей в составе спортивно-творческих коллективов.

В середине июня родители забирали детей из лагеря «Ленинградец» в Рощино с симптомами отравления. Роспотребнадзор выявил нарушения в организации питания и не допустил базу к работе во вторую смену.

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Пансионат «Ленинградец» зарегистрировано в 1994 году. Оборот за 2020 год 52 млн рублей, убыток 9 млн. Учредитель пансионата ОАО «УК Ленинец», которым владеет ООО «АК-Инвест». В свою очередь, бенефициаром этой компании является Турчак Кира Евгеньевна — жена сенатора и секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака. Согласно декларации за прошлый год супруга политика показала доход в размере 111 млн рублей. На момент подготовки публикации связаться с ней не удалось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

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Справочно. ДСОЛ «Ленинградец» работает в сфере детского отдых и оздоровления с 1978 года и ежегодно принимает около 3,5 тыс отдыхающих. Недавно в лагере был введен в эксплуатацию новый современный корпус на 150 отдыхающих. За истекшие 3 года на обновление материально-технической базы лагеря было израсходовано около 100 млн рублей. Отдых и оздоровление детей обеспечивают около 150 квалифицированных сотрудников.

Администрация ДСОЛ «Ленинградец»
266171628
Следует отметить, что публикация непроверенной информации не только ставит под угрозу репутацию отдельного лагеря, но и может привести к срыву оздоровительной компания для значительного количества юных петербуржцев. Что в нынешней непростой эпидемиологической обстановке может сократить количество мест отдыха, которых и так недостаточно.
Мы просим петербурженку Алёну (чье имя фигурирует в статье) максимально оперативно связаться с руководством лагеря для прояснения ситуации.
Также администрация лагеря обращается к родителям детей, находящихся на отдыхе, с настоятельной просьбой, в случае получения тревожной информации о состоянии здоровья отдыхающих обращаться в первую очередь к администрации и в медицинскую службу лагеря, потому что именно там детям может быть и будет оказана своевременная и квалифицированная медицинская помощь в случае необходимости.
266171628
В настоящее время на территории лагеря находится 474 ребенка из них 155 детей, отдыхающих по социальным путевкам и 319 детей в составе спортивно-творческих коллективов.
Питание, проживание и медицинское обслуживание отдыхающих организовано в полном соответствии с требованиями САН ПИН.
Все обращения в медицинскую службу лагеря фиксируются в соответствующих журналах. По состоянию на 21 июля к врачам ДСОЛ «Ленинградец» не поступало обращений с жалобами на диарею и в медицинском изоляторе пациентов нет.
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