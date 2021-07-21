Лагерь жены Турчака под Петербургом после предписаний Роспотребнадзора возобновил работу. Дети снова сообщили о регулярных забегах в туалет

Как рассказала «Фонтанке» петербуженка Алёна 21 июля, накануне её 16-летний сын сообщил о проблемах со стулом после еды. По словам мальчика, из 25 детей в его отряде треть ощутила на себе неприятные симптомы. Школьники сообщили об этом воспитателю, при этом сын Алёны к лагерному медику не обращался.



«Третий день, получается, ребёнок в лагере. Вся смена впереди. С самого начала эти проблемы опять», — заключила Алёна.



«Информация не соответствует действительности. В медицинскую службу детей не приводили», — прокомментировали в администрации лагеря.

