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Лагерь жены Турчака под Петербургом после предписаний Роспотребнадзора возобновил работу. Дети снова сообщили о регулярных забегах в туалет

Дети снова пожаловались на проблемы с пищеварением в лагере жены Турчака под Петербургом

Желудок снова беспокоит юных обитателей лагеря «Ленинградец» в Рощино. Треть ребят в одном из отрядов вынуждены отдых и развлечения прерывать забегами в туалет.

Как рассказала «Фонтанке» петербуженка Алёна 21 июля, накануне её 16-летний сын сообщил о проблемах со стулом после еды. По словам мальчика, из 25 детей в его отряде треть ощутила на себе неприятные симптомы. Школьники сообщили об этом воспитателю, при этом сын Алёны к лагерному медику не обращался.

«Третий день, получается, ребёнок в лагере. Вся смена впереди. С самого начала эти проблемы опять», — заключила Алёна.

«Информация не соответствует действительности. В медицинскую службу детей не приводили», — прокомментировали в администрации лагеря.

В середине июня родители забирали детей из лагеря «Ленинградец» с симптомами отравления. Роспотребнадзор выявил нарушения в организации питания и не допустил базу к работе во вторую смену.

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Пансионат «Ленинградец» зарегистрировано в 1994 году. Оборот за 2020 год 52 млн рублей, убыток 9 млн. Учредитель пансионата ОАО «УК Ленинец», которым владеет ООО «АК-Инвест». В свою очередь, бенефициаром этой компании является Турчак Кира Евгеньевна — жена сенатора и секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака. Согласно декларации за прошлый год, супруга политика показала доход в размере 111 млн рублей. На момент подготовки публикации связаться с ней не удалось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

***_555
Какие непатриотичные дети. Иноагенты науськали, не иначе.
Крюгер Брент
все что надо знать о учредителях из ЕР.
Noisymouse
Если дело в пищеблоке или воде - обкакался бы весь лагерь, а не один отряд. Варианты а/ - кто-то из отряда привез ротавирус с воли, отряд срочно изолировать от остальных детей. б/ - паника. Или ложная, или намеренная.
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