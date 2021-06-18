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С отдыха под Петербургом родители увозили детей с больными животами. Владеет лагерем супруга Андрея Турчака

В лагере жены Турчака дети массово пожаловались на боли в животе

Родители вынужденно прервали отдых детей в лагере под Петербургом. Срочную поездку домой пришлось организовывать по медицинским показаниям.

Как пишет 47news 18 июня, накануне вечером родители забрали 21 ребенка из детского лагеря «Ленинградец» в Рощино. У школьников крутило животы, некоторых тошнило.

«Вчера ситуация зашла в тупик, родителям сообщили в 21:40, что лучше детей забрать немедленно, так как комнат для расселения детей уже не осталось, их кладут в изолятор. Со слов детей, самочувствие было крайне неудовлетворительным, тошнота была многократной, им измеряли температуру, но показатели не озвучивали, при этом давая жаропонижающее в форме сиропа», — рассказала петербурженка Елена.

По словам и.о. директора лагеря Александра Шмидта, домой уехал коллектив танцоров. Всего же в лагере отдыхает 600 детей. «11 детей обратились с жалобами на головную боль и недомогание. Но головная боль — это же несерьёзно, вы посмотрите, как солнце печёт. Но родители приняли решение забрать детей. Мы постоянно на связи с Роспотребнадзором, всё в порядке», — уточнил Шмидт.

В лагере работают прокуратура и Роспотребнадзор. Специалисты учреждения информацию о нештатных ситуациях в ведомства не передавали.

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Пансионат «Ленинградец» зарегистрировано в 1994 году. Оборот за 2020 год 52 млн рублей, убыток 9 млн. Учредитель пансионата ОАО «УК Ленинец», которым владеет ООО «АК-Инвест». В свою очередь, бенефициаром этой компании является Турчак Кира Евгеньевна — жена сенатора и секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака. Согласно декларации за прошлый год супруга политика показала доход в размере 111 млн рублей. На момент подготовки публикации связаться с ней не удалось.

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Комментарии (8)

Noisymouse
Ну, и апчем истерики? Каждый год в лагерях ротавирус. Раз заболела отдельная группа детей, значит, проблема не в лагерном пищеблоке или воде. Искать, к кому из танцоров приезжали и что привезли. И без разницы, кто чья там жена.
***_555
Привлечь владельцев к уголовной ответственности за покушение на массовое убийство несовершеннолетних.
Dimitry Antonov
Если лагерь жены Турчака, то сразу же становится понятно, что дети, нарушители распорядка, самовольно перегрелись на солнце. Зачем зря надзорные органы беспокоить, и так всё ясно!
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