С отдыха под Петербургом родители увозили детей с больными животами. Владеет лагерем супруга Андрея Турчака

«Вчера ситуация зашла в тупик, родителям сообщили в 21:40, что лучше детей забрать немедленно, так как комнат для расселения детей уже не осталось, их кладут в изолятор. Со слов детей, самочувствие было крайне неудовлетворительным, тошнота была многократной, им измеряли температуру, но показатели не озвучивали, при этом давая жаропонижающее в форме сиропа», — рассказала петербурженка Елена.

Как пишет 47news 18 июня, накануне вечером родители забрали 21 ребенка из детского лагеря «Ленинградец» в Рощино. У школьников крутило животы, некоторых тошнило.

По словам и.о. директора лагеря Александра Шмидта, домой уехал коллектив танцоров. Всего же в лагере отдыхает 600 детей. «11 детей обратились с жалобами на головную боль и недомогание. Но головная боль — это же несерьёзно, вы посмотрите, как солнце печёт. Но родители приняли решение забрать детей. Мы постоянно на связи с Роспотребнадзором, всё в порядке», — уточнил Шмидт.



В лагере работают прокуратура и Роспотребнадзор. Специалисты учреждения информацию о нештатных ситуациях в ведомства не передавали.



По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Пансионат «Ленинградец» зарегистрировано в 1994 году. Оборот за 2020 год 52 млн рублей, убыток 9 млн. Учредитель пансионата ОАО «УК Ленинец», которым владеет ООО «АК-Инвест». В свою очередь, бенефициаром этой компании является Турчак Кира Евгеньевна — жена сенатора и секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака. Согласно декларации за прошлый год супруга политика показала доход в размере 111 млн рублей. На момент подготовки публикации связаться с ней не удалось.

