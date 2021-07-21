ОНК: Казанский стрелок Галявиев переведён в психиатрическую больницу

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал о переводе казанского стрелка Ильназа Галявиева в психиатрическую больницу.
«Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, в настоящий момент переведён в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве», — сообщил 21 июля Мельников в своем Telegram-канале.
Официальный орган Общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК» сегодня заявил, что экспертиза признала Галявиева невменяемым.
11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник — 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).