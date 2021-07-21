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ОНК: Казанский стрелок Галявиев переведён в психиатрическую больницу

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Галявиев переведён в психбольницу в Москве

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал о переводе казанского стрелка Ильназа Галявиева в психиатрическую больницу.

«Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, в настоящий момент переведён в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве», — сообщил 21 июля Мельников в своем Telegram-канале.

Официальный орган Общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК» сегодня заявил, что экспертиза признала Галявиева невменяемым.

11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник — 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Комментарии (1)

Сталинград либералам
Один человек-эксперт, говорит, что как и в Керчи, в Казани стрелка вёл кто-то из спецслужб, предатель короче. Галявиев на камеру изобразил "невменяемость" и его щас отмажут. Он абсолютно вменяемый чел, его на 25 лет сажать надо. Иначе его опять используют.
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