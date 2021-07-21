На данный момент решений о сворачивании туристического сезона на полуострове Крым не принято, однако ситуация на грани, и если заболеваемость станет катастрофической, то туристический сезон придется закрыть. Об этом 21 июля заявил глава региона Сергей Аксенов.



«Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то... что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — цитирует регионального руководителя «Интерфакс».



Аксёнов отметил, что получает требования закрыть Крым от туристов. Но «общей точки зрения» нет, общество по этому вопросу разделилось.

