На данный момент решений о сворачивании туристического сезона на полуострове Крым не принято, однако ситуация на грани, и если заболеваемость станет катастрофической, то туристический сезон придется закрыть. Об этом 21 июля заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то... что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — цитирует регионального руководителя «Интерфакс».
Аксёнов отметил, что получает требования закрыть Крым от туристов. Но «общей точки зрения» нет, общество по этому вопросу разделилось.
«Сегодня примерно мнения 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничения, примерно половина — 42–43% — за то, чтобы продолжать работу, чтобы не потерять доход. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы. Баланс найти очень сложно», — привёл чиновник данные без указания их происхождения.
Член Высшего совета партии «Единая Россия», обратившись к крымчанам, призвал к «разобщению».
«Единственное лекарство — разобщение, не подходите близко, надевайте в общественном транспорте маски. Уважаемые туристы, тоже прошу: помните, что возможности нашей медицины не безграничны, соблюдайте и уважайте нормативные акты, которые действуют на территории республики», — сказал Сергей Аксенов.
По данным крымского Роспотребнадзора, в начале июля на полуострове ежедневно регистрировали от 250 до 280 случаев заражения COVID-19. За последнюю неделю — от 375 до 409. Утром 21 июля суточный прирост составил 404 новых выявленных случая.
10 июля глава Крыма Сергей Аксёнов допускал ослабление коронавирусных ограничений. Через несколько дней в регионе был зафиксирован рекорд по заболеваемости, и уже 16 июля власти полуострова ужесточили коронавирусные ограничения для туристов. Гостиницы полуострова принимают только привитых или переболевших постояльцев.