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В Крыму очередной рекорд заболеваемости ковидом. Глава региона хочет «максимально отменить» увеселительные мероприятия

Новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом установлен в Крыму. Аксенов бьет тревогу и угрожает ужесточить ограничения.

Как сообщает оперативный штаб 14 июля, за последние сутки в Крыму было выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса — 375. Предыдущий максимум был обновлен 12 июля.

Глава региона Сергей Аксенов назвал «катастрофой» соблюдение санитарных мер в транспорте. «Я каждый день езжу по городу. <...> По моим ощущениям, масок до 10% всего», — заявил он на заседании оперштаба.

Глава региона сообщил о необходимости «максимально отменить» все увеселительные мероприятия. «Мы все понимаем, но не позволим получить дополнительно количество зараженных», — резюмировал Аксенов.

Однако крымские власти разрешат ресторанам работать ночью. Для этого заведениям необходимо привить всех сотрудников и открыть доступ к камерам наблюдения. Вице-премьер республики Елена Романовская посетовала, что только Черноморский и Сакский районы, а также Феодосия согласились на предложенные условия.

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Комментарии (1)

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Всех возвращающихся оттуда - на принудительный карантин и тестирование.
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