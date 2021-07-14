В Крыму очередной рекорд заболеваемости ковидом. Глава региона хочет «максимально отменить» увеселительные мероприятия

Как сообщает оперативный штаб 14 июля, за последние сутки в Крыму было выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса — 375. Предыдущий максимум был обновлен 12 июля.
Глава региона Сергей Аксенов назвал «катастрофой» соблюдение санитарных мер в транспорте. «Я каждый день езжу по городу. <...> По моим ощущениям, масок до 10% всего», — заявил он на заседании оперштаба.
Глава региона сообщил о необходимости «максимально отменить» все увеселительные мероприятия. «Мы все понимаем, но не позволим получить дополнительно количество зараженных», — резюмировал Аксенов.
Однако крымские власти разрешат ресторанам работать ночью. Для этого заведениям необходимо привить всех сотрудников и открыть доступ к камерам наблюдения. Вице-премьер республики Елена Романовская посетовала, что только Черноморский и Сакский районы, а также Феодосия согласились на предложенные условия.