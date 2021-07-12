В России опять более 25 тысяч заболевших за сутки. В Петербурге — более 2000, в Крыму — новый рекорд

За последние сутки в Петербурге выявили 2 029 новых случая заражения коронавирусом. Накануне в Северной столице зафиксировали 2 007 случаев.



Больше всего заболевших за день насчитали в столице — 5 403 , Петербург — на третьей строчке. В Крыму сегодня антирекорд по заболеваемости — 371.



В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили 18 934 человека. Общее число заболевших в городе достигло 491 957 .

