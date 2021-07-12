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В России опять более 25 тысяч заболевших за сутки. В Петербурге — более 2000, в Крыму — новый рекорд

Количество заболевших коронавирусом в России продолжило расти

В России за сутки насчитали 25 140 случаев COVID-19, а накануне их было 25 033. Об этом 12 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в Петербурге выявили 2 029 новых случая заражения коронавирусом. Накануне в Северной столице зафиксировали 2 007 случаев.

Больше всего заболевших за день насчитали в столице — 5 403, Петербург — на третьей строчке. В Крыму сегодня антирекорд по заболеваемости — 371.

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили 18 934 человека. Общее число заболевших в городе достигло 491 957.

С начала пандемии в России заболели 5 808 473 человека. Летальных исходов в РФ зафиксировали 143 712.

В мире выявили уже почти 187 миллионов заразившихся коронавирусом.

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Комментарии (10)

gencon
Странно принимать какую - либо статистику, если выборы фальсифицируются, а потерпевших от мошенничесива откровенно сажают обортни. Врачи не могут, учителя боятся. Родители в мирное время как на войне каждый день
Gorki
Завозят корону в Крым. Готовьте койки.
262126571
Прорыв близок!
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