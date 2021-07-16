В гостиницах Севастополя ждут только привитых или переболевших туристов

Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения для туристов с 16 июля. Одного ПЦР-теста для заселения в гостиницу теперь будет недостаточно. В городе зеленый свет готовы дать или переболевшим или привитым.



«В Севастополе с пятницы нельзя заселиться в отели без справки о наличии антител или кода о вакцинации от COVID, ПЦР-теста теперь недостаточно», — цитирует РИА Новости сообщение властей.



Администрация Севастополя отмечает снижение уровня бронирования в отелях, но при этом фиксирует большое количество туристов, проживающих в частном секторе, а также на территории Крыма, где ограничения для отелей не вводили.

