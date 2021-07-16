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В гостиницах Севастополя ждут только привитых или переболевших туристов

В Севастополе ужесточили коронавирусные ограничения для туристов

Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения для туристов с 16 июля. Одного ПЦР-теста для заселения в гостиницу теперь будет недостаточно. В городе зеленый свет готовы дать или переболевшим или привитым.

«В Севастополе с пятницы нельзя заселиться в отели без справки о наличии антител или кода о вакцинации от COVID, ПЦР-теста теперь недостаточно», — цитирует РИА Новости сообщение властей.

Администрация Севастополя отмечает снижение уровня бронирования в отелях, но при этом фиксирует большое количество туристов, проживающих в частном секторе, а также на территории Крыма, где ограничения для отелей не вводили.

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19. Доминирует дельта-штамм. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 523 человека.

В Крыму количество новых случаев коронавируса впервые с начала пандемии превысило 390, это третий антирекорд подряд. Глава республики Сергей Аксенов назвал «катастрофой» соблюдение санитарных мер в транспорте и сообщил о необходимости «максимально отменить» все увеселительные мероприятия.

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Комментарии (7)

Софья Рафаиловна
Ну пусть они там сами и селятся.
AndrewBarsik
Мало переболеть. Надо ещё и доказать, что переболел.
Woodruff Shnibbll
% переболевших после прививок, ровно такой же как и у тех кто им просто переболел. И Заболеть повторно может кто угодно и с какой угодно степенью тяжести. Клоуны, разводилы и вруны....все что мы знаем, так это то, что на все и всегда врут и обовсём.
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