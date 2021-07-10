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В Крыму могут ослабить коронавирусные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ослабление коронавирусных ограничений. Общепиту, который соблюдает все требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса, могут разрешить работу в ночное время.

«Предложил главам администраций муниципальных образований провести встречи с представителями предпринимательского сообщества, которые могут и должны обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности. В случае, если будут достигнуты позитивные результаты, если трудовые коллективы будут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу бизнесу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан», — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 10 июля.

Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.

По данным на 9 июля, в Крыму выявлено 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

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Комментарии (2)

SNOW
Ну в Крыму весь дикий бизнес традиционно очень законопослушен и дисциплинирован. Все вопросы решаются в строгом соответствии с законами РФ, а не для получения сиюминутной выгоды при помощи коррупции. Так что - Аксенов сказал - Аксенов сделал.
Агроном аэродрома
А що, там владельцы эллингов строем водят менедьжеров низшего звена (читай: уборщиц) на добровольную вакцЫнацию?
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