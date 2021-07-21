Почти половина всех туристов на Кипре приходится на россиян

Министерство туризма Кипра констатирует, что больше всего туристов на остров приезжает из России.
«Россияне по прибытиям на Кипр в июне заняли первое место, обеспечив
В первый месяц лета из РФ приехали 84,4 тысячи человек. Нынешний показатель всё же далек от уровня доковидного июня 2019-го, когда на Кипр прилетели 117 тысяч россиян.
Граждане РФ продолжают бронировать поездки на остров на июль и август. При этом почти
Авиасообщение с Кипром было возобновлено летом. Власти республики в июле объявили, что принимают российские сертификаты о вакцинации. Историю петербурженки, оказавшейся в карантине на Кипре, читайте в материале «Фонтанки».
Накануне стало известно, что в Анталии уже