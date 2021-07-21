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Почти половина всех туристов на Кипре приходится на россиян

Министерство туризма Кипра констатирует, что больше всего туристов на остров приезжает из России.

«Россияне по прибытиям на Кипр в июне заняли первое место, обеспечив 45,8 % турпотока», — сообщает 21 июля АТОР со ссылкой на Минтуризма острова в Средиземном море.

В первый месяц лета из РФ приехали 84,4 тысячи человек. Нынешний показатель всё же далек от уровня доковидного июня 2019-го, когда на Кипр прилетели 117 тысяч россиян.

Граждане РФ продолжают бронировать поездки на остров на июль и август. При этом почти 70 % бронирований приходятся на пятизвездочные и четырехзвездочные отели.

Авиасообщение с Кипром было возобновлено летом. Власти республики в июле объявили, что принимают российские сертификаты о вакцинации. Историю петербурженки, оказавшейся в карантине на Кипре, читайте в материале «Фонтанки».

Накануне стало известно, что в Анталии уже 40 % туристов — это россияне.

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