Почти половина всех туристов на Кипре приходится на россиян

Министерство туризма Кипра констатирует, что больше всего туристов на остров приезжает из России.



«Россияне по прибытиям на Кипр в июне заняли первое место, обеспечив 45,8 % турпотока», — сообщает 21 июля АТОР со ссылкой на Минтуризма острова в Средиземном море.



В первый месяц лета из РФ приехали 84,4 тысячи человек. Нынешний показатель всё же далек от уровня доковидного июня 2019-го, когда на Кипр прилетели 117 тысяч россиян.

