Намывы сделаны, намывов больше нет. Смольный не намерен добавлять Петербургу земли в новом Генплане

Как рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию Михаил Страхов, вопросы намыва оказывают важное влияние на работу комплекса защитных сооружений: «Если у нас увеличиваются площади намыва, то это ведет к тому, что сокращается емкость Невской губы, ее площадь, и город может быть за гораздо меньшее время быть подтоплен стоковыми водами реки Невы. Дамба рассчитывалась на определенную емкость, площадь, объем водных ресурсов в Невской губе».



Страхов напомнил, что со следующего года вносятся изменения в Генплан Петербурга. «Предыдущим Генпланом у нас был предусмотрен намыв определенной площади территорий. Есть площади, которые намыты, есть проекты, которые находятся на различной стадии реализации, — рассказал чиновник. — В рамках подготовки внесения поправок в Генплан по заказу КГА были выполнены работы — можно ли в дальнейшем осуществлять намывы на территории Невской губы. Данные работы... показали, что создание новых — подчеркиваю, новых — территорий может неблагоприятно сказаться на текущей ситуации. Не по тем проектам, которые уже запланированы старым Генпланом, я имею в виду новые. Именно поэтому, по имеющейся у нас информации, в новой редакции Генплана не будет предусмотрено создание новых намывных территорий в Невской губе».

