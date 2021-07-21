Намывы сделаны, намывов больше нет. Смольный не намерен добавлять Петербургу земли в новом Генплане

Как рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию Михаил Страхов, вопросы намыва оказывают важное влияние на работу комплекса защитных сооружений: «Если у нас увеличиваются площади намыва, то это ведет к тому, что сокращается емкость Невской губы, ее площадь, и город может быть за гораздо меньшее время быть подтоплен стоковыми водами реки Невы. Дамба рассчитывалась на определенную емкость, площадь, объем водных ресурсов в Невской губе».
Страхов напомнил, что со следующего года вносятся изменения в Генплан Петербурга. «Предыдущим Генпланом у нас был предусмотрен намыв определенной площади территорий. Есть площади, которые намыты, есть проекты, которые находятся на различной стадии реализации, — рассказал чиновник. — В рамках подготовки внесения поправок в Генплан по заказу КГА были выполнены работы — можно ли в дальнейшем осуществлять намывы на территории Невской губы. Данные работы... показали, что создание новых — подчеркиваю, новых — территорий может неблагоприятно сказаться на текущей ситуации. Не по тем проектам, которые уже запланированы старым Генпланом, я имею в виду новые. Именно поэтому, по имеющейся у нас информации, в новой редакции Генплана не будет предусмотрено создание новых намывных территорий в Невской губе».
Судя по словам Страхова, это решение не повлияет, например, на уже запланированное продолжение намыва в западной части Васильевского острова, куда должна увести еще одна развязка ЗСД. Между тем это не единственный проект по созданию искусственной суши в Невской губе: еще в 2018 году стало известно об идее намыть у берегов Лахты архипелаг, инициатором выступило ООО «Зингер-девелопмент», которое СМИ связывали с предпринимателем Евгением Пригожиным. Правда, комитеты Смольного высказались против — именно в связи с влиянием намыва на площадь акватории — и ушли в суды. В очередной раз рендеры проекта были показаны на ПМЭФ-2021.