FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
74.49р87.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
9
Печать

Намывы сделаны, намывов больше нет. Смольный не намерен добавлять Петербургу земли в новом Генплане

В обновленном генеральном плане Петербурга не будет новых искусственных намывов

Смольный не будет вносить в Генеральный план новые искусственные намывы в Невской губе. Однако уже запланированные никто не отменяет.

Как рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию Михаил Страхов, вопросы намыва оказывают важное влияние на работу комплекса защитных сооружений: «Если у нас увеличиваются площади намыва, то это ведет к тому, что сокращается емкость Невской губы, ее площадь, и город может быть за гораздо меньшее время быть подтоплен стоковыми водами реки Невы. Дамба рассчитывалась на определенную емкость, площадь, объем водных ресурсов в Невской губе».

Страхов напомнил, что со следующего года вносятся изменения в Генплан Петербурга. «Предыдущим Генпланом у нас был предусмотрен намыв определенной площади территорий. Есть площади, которые намыты, есть проекты, которые находятся на различной стадии реализации, — рассказал чиновник. — В рамках подготовки внесения поправок в Генплан по заказу КГА были выполнены работы — можно ли в дальнейшем осуществлять намывы на территории Невской губы. Данные работы... показали, что создание новых — подчеркиваю, новых — территорий может неблагоприятно сказаться на текущей ситуации. Не по тем проектам, которые уже запланированы старым Генпланом, я имею в виду новые. Именно поэтому, по имеющейся у нас информации, в новой редакции Генплана не будет предусмотрено создание новых намывных территорий в Невской губе».

Судя по словам Страхова, это решение не повлияет, например, на уже запланированное продолжение намыва в западной части Васильевского острова, куда должна увести еще одна развязка ЗСД. Между тем это не единственный проект по созданию искусственной суши в Невской губе: еще в 2018 году стало известно об идее намыть у берегов Лахты архипелаг, инициатором выступило ООО «Зингер-девелопмент», которое СМИ связывали с предпринимателем Евгением Пригожиным. Правда, комитеты Смольного высказались против — именно в связи с влиянием намыва на площадь акватории — и ушли в суды. В очередной раз рендеры проекта были показаны на ПМЭФ-2021.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Noisymouse
Только большая, очень большая волна остановит это безумие...
Mash
Через 5 лет добавят
265056402
для развития погуглите про геологический профиль СПб - террасы ледникового периода, подтопляемые территории, и про литориновое море.
Тогда мысленно центр города до обводного и пл Восстания и Приморский район до Шуваловского - в зоне риска.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний