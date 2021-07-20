«Я ждала долго и наконец-то оказалась в космосе». Самая пожилая космонавт в истории рассказала о полете с Безосом

82-летняя Уолли Фанк, побывавшая впервые в космосе вместе с самым богатым человеком в мире Джеффом Безосом, рассказала о своих впечатлениях на пресс-конференции 20 июля.



«Я ждала долго и наконец-то оказалась в космосе. Я прошла много тренингов для астронавтов по всему миру — в России, США — и всегда опережала мужчин. Мне очень понравился полет! Мы вчетвером отлично провели время. Я наслаждалась каждой минутой. Мне только хотелось, чтобы это продолжалось дольше. Я хотела бы полететь снова» — сказала Фанк.

