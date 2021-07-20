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«Я ждала долго и наконец-то оказалась в космосе». Самая пожилая космонавт в истории рассказала о полете с Безосом

82-летняя Уолли Фанк, побывавшая впервые в космосе вместе с самым богатым человеком в мире Джеффом Безосом, рассказала о своих впечатлениях на пресс-конференции 20 июля.

«Я ждала долго и наконец-то оказалась в космосе. Я прошла много тренингов для астронавтов по всему миру — в России, США — и всегда опережала мужчин. Мне очень понравился полет! Мы вчетвером отлично провели время. Я наслаждалась каждой минутой. Мне только хотелось, чтобы это продолжалось дольше. Я хотела бы полететь снова» — сказала Фанк.

Уолли Фанк с детства мечтала о космосе, в 1960-х годах она успешно прошла тесты на подготовку к космическому полету, однако в США тогда решили, что будут готовить только астронавтов-мужчин. Фанк много раз с тех пор пыталась попасть в космос, однако исполнил ее мечту Джефф Безос. И она стала самым пожилым космонавтом в истории. Безос ранее показал, чем они занимались в полете.

Американский бизнесмен Джефф Безос смог улететь в космос и вернуться на корабле, который сконструировала его компания Blue Origin 20 июля, полёт занял 11 минут. Вместе с Безосом в космос отправились еще три члена экипажа: его брат, самый молодой и самый пожилой покорители космоса — 18-летний голландский студент Оливье Деймен и 82-летняя Уолли Фанк.

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Комментарии (1)

Obseerv
А где российские пенсионеры? Когда они в космос полетят?
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