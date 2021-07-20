Американский бизнесмен Джефф Безос смог улететь в космос и вернуться на корабле, который сконструировала его компания Blue Origin. Это 20 июля следует из трансляции.



Полет на высоту 150 километров продлился около 10 минут. Первая ступень космического корабля New Shepard приземлилась автоматически, а затем на Землю вернулась и пассажирская капсула. После этого к членам экипажа выехали сотрудники Blue Origin, которые помогли Безосу выбраться из капсулы.