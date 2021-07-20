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Полет самого богатого человека в мире в космос продлился всего 10 минут

Джефф Безос вернулся на Землю после полета на корабле New Shepard

Американский бизнесмен Джефф Безос смог улететь в космос и вернуться на корабле, который сконструировала его компания Blue Origin. Это 20 июля следует из трансляции.

Полет на высоту 150 километров продлился около 10 минут. Первая ступень космического корабля New Shepard приземлилась автоматически, а затем на Землю вернулась и пассажирская капсула. После этого к членам экипажа выехали сотрудники Blue Origin, которые помогли Безосу выбраться из капсулы.

Фото: скриншот трансляции blue original
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Также на место посадки прибыли родственники членов экипажа и журналисты.

Фото: скриншот трансляции blue original

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Комментарии (10)

266064345
Рогозин подотрись!!!
Pilat
А чего не просто из большой рогатки?
Хельги
"Good luck, mister Rogozin!"
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