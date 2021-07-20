Самый богатый человек на Земле готовится улететь в космос

Основатель Amazon Джефф Безос отправится в суборбитальный полёт на корабле New Shepard 20 июля. «Не могу дождаться отправления», — написал миллиардер в своём Instagram за несколько часов до старта и выложил видео подготовки к полёту.

Вместе с Безосом в космос отправятся его брат Марк, голландский студент Оливье Деймен и первая женщина-инструктор космических полётов — 82-летняя Уолли Фанк.





Полёт на корабле New Shepard стартует в 16:00 по московскому времени. Время в пути составит всего 11 минут, однако этого достаточно, чтобы ракета поднялась на высоту 150 километров в зону невесомости. Бизнесмен уверен в созданной его компанией Blue Origin ракете.



Полёт можно будет в прямом эфире посмотреть на сайте Blue Origin.



Ричард Брэнсон и пять других членов экипажа космического корабля Unity 11 июля достигли высоты около 88 километров. Корабль стартовал с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико (США) в 17:30 по московскому времени и благополучно приземлился спустя примерно час.

