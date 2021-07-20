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Самый богатый человек на Земле готовится улететь в космос

Джефф Безос отправляется в космос на корабле New Shepard

Основатель Amazon Джефф Безос отправится в суборбитальный полёт на корабле New Shepard 20 июля.

«Не могу дождаться отправления», — написал миллиардер в своём Instagram за несколько часов до старта и выложил видео подготовки к полёту.

Вместе с Безосом в космос отправятся его брат Марк, голландский студент Оливье Деймен и первая женщина-инструктор космических полётов — 82-летняя Уолли Фанк.


Полёт на корабле New Shepard стартует в 16:00 по московскому времени. Время в пути составит всего 11 минут, однако этого достаточно, чтобы ракета поднялась на высоту 150 километров в зону невесомости. Бизнесмен уверен в созданной его компанией Blue Origin ракете.

Полёт можно будет в прямом эфире посмотреть на сайте Blue Origin.

Ричард Брэнсон и пять других членов экипажа космического корабля Unity 11 июля достигли высоты около 88 километров. Корабль стартовал с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико (США) в 17:30 по московскому времени и благополучно приземлился спустя примерно час.

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Комментарии (4)

SERGEY111
Не , это не тот человек .
262126571
Может он там и останется?
NAFTALIN 2000-2036
никуда он не полетит. а безосы могут летать куда и как им вздумается
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