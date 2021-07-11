

Как заявляли в Virgin Galactic в начале июля, 22-й полет Unity — первое испытание корабля при полной загрузке экипажа. В числе поставленных задач фирмы — демонстрация условий для проведения исследований на борту, а также оценка комфорта кабины для будущих туристов.



«Я искренне верю, что космос принадлежит всем нам. После более чем 16 лет исследований, разработок и испытаний Virgin Galactic стоит в авангарде новой коммерческой космической индустрии, которая должна открыть космос для человечества и навсегда изменить мир. Одно дело — мечтать о том, чтобы пространство было доступнее для всех, другое — когда невероятная команда коллективно воплощает эту мечту в реальность», — сказал Ричард Брэнсон.



Ранее сообщалось, что из-за непогоды запуск корабля перенесли с 16:00 по московскому времени на 17:30.



«Фонтанка» писала, что в августе прошлого года Virgin Galactic также представила концепт самолета, который может стать самым быстрым пассажирским лайнером в мире. Воздушное судно сможет развивать скорость в 3 Маха (около 3700 км/ч), что быстрее скорости звука в три раза.

