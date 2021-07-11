В пустыне штата Нью-Мексико (США) с космодрома «Америка» стартовал космический корабль VSS Unity компании Virgin Galactic. Пассажирами стали топ-менеджеры фирмы и ее владелец — британский миллиардер Ричард Брэнсон.
Трансляция события ведется на официальном сайте Virgin Galactic. Планируется, что самолет-носитель поднимет Unity на высоту 15 километров, затем корабль отделится от него и включит собственный двигатель.
После минутного разгона Unity окажется на высоте примерно 80 километров. Как заявляли представители компании, путешествие продлится около часа. Находящиеся на борту пробудут в невесомости несколько минут.
Как заявляли в Virgin Galactic в начале июля, 22-й полет Unity — первое испытание корабля при полной загрузке экипажа. В числе поставленных задач фирмы — демонстрация условий для проведения исследований на борту, а также оценка комфорта кабины для будущих туристов.
«Я искренне верю, что космос принадлежит всем нам. После более чем 16 лет исследований, разработок и испытаний Virgin Galactic стоит в авангарде новой коммерческой космической индустрии, которая должна открыть космос для человечества и навсегда изменить мир. Одно дело — мечтать о том, чтобы пространство было доступнее для всех, другое — когда невероятная команда коллективно воплощает эту мечту в реальность», — сказал Ричард Брэнсон.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды запуск корабля перенесли с 16:00 по московскому времени на 17:30.
«Фонтанка» писала, что в августе прошлого года Virgin Galactic также представила концепт самолета, который может стать самым быстрым пассажирским лайнером в мире. Воздушное судно сможет развивать скорость в 3 Маха (около 3700 км/ч), что быстрее скорости звука в три раза.