Космический корабль Unity c миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту долетел до границы атмосферы с космосом. Экипаж пробыл в невесомости в течение четырёх минут, после чего благополучно приземлился.
Как заявили в Virgin Galactic 11 июля, почти 71-летний Брэнсон и пять других членов экипажа достигли высоты около 88 километров. Корабль стартовал с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико (США) в 17:30 по московскому времени.
Ранее «Фонтанка» писала, что Брэнсон приехал к месту запуска Unity на личном велосипеде. Своих товарищей по путешествию он приветствовал объятиями.
До этого изобретатель Илон Маск посетил владельца Virgin Galactic, чтобы поддержать перед отправлением космического корабля.
Ракетоплан Unity приземлился после полёта к границе атмосферы
Космический корабль Unity c миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту долетел до границы атмосферы с космосом. Экипаж пробыл в невесомости в течение четырёх минут, после чего благополучно приземлился.