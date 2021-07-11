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Ракетоплан Unity приземлился после полёта к границе атмосферы

Космический корабль Unity c миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту долетел до границы атмосферы с космосом. Экипаж пробыл в невесомости в течение четырёх минут, после чего благополучно приземлился.

Как заявили в Virgin Galactic 11 июля, почти 71-летний Брэнсон и пять других членов экипажа достигли высоты около 88 километров. Корабль стартовал с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико (США) в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Фонтанка» писала, что Брэнсон приехал к месту запуска Unity на личном велосипеде. Своих товарищей по путешествию он приветствовал объятиями.

До этого изобретатель Илон Маск посетил владельца Virgin Galactic, чтобы поддержать перед отправлением космического корабля.

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Комментарии (5)

Danik
Кто крутую машину покупает, кто ракетный план. Чем бы дитя не тешилось!)
yarg99
Батут
кdивое_зеdкало
….сбегаю к попам, поставлю свечку «за здравие»!
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