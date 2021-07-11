Британский миллиардер Ричард Брэнсон приехал к космодрому «Америка» в штате Нью-Мексико (США) на своем велосипеде. Предпринимателя сопровождал кортеж из двух автомобилей.
Судя по появившимся в сети 11 июля кадрам, Брэнсон приветствовал членов экипажа Unity объятиями. Все участники полета были одеты в специальные костюмы.
Ранее в официальном Instagram-аккаунте миллиардера появилась фотография с Илоном Маском. Изобретатель приехал к владельцу Virgin Galactic, чтобы поддержать перед путешествием.
«Фонтанка» писала, что космический корабль Unity компании Virgin Galactic стартовал с космодрома «Америка» в США. Ричард Брэнсон стал одним из пассажиров ракетоплана.