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Миллиардер Ричард Брэнсон прибыл к месту запуска ракетоплана Unity на велосипеде

Британский миллиардер Ричард Брэнсон приехал к космодрому «Америка» в штате Нью-Мексико (США) на своем велосипеде. Предпринимателя сопровождал кортеж из двух автомобилей.

Судя по появившимся в сети 11 июля кадрам, Брэнсон приветствовал членов экипажа Unity объятиями. Все участники полета были одеты в специальные костюмы.


Ранее в официальном Instagram-аккаунте миллиардера появилась фотография с Илоном Маском. Изобретатель приехал к владельцу Virgin Galactic, чтобы поддержать перед путешествием.

«Фонтанка» писала, что космический корабль Unity компании Virgin Galactic стартовал с космодрома «Америка» в США. Ричард Брэнсон стал одним из пассажиров ракетоплана.

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Комментарии (3)

zlopopik
Типа перед тем, как сжечь в атмосфере тонны сверхтоксичного горючего, надо было позаботиться о природе, прокатившись на велосипеде в сопровождении 2-х авто? Или показать, что в свои 70, его конь педальный по-прежнему толкает на подвиги? То, что на фото видны 2 упыря, наверное, ни о чем не говорит.
Агроном аэродрома
Сразу видно - нищеброд! Даже ауруса нету! :))
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