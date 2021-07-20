Основатель Amazon Джефф Безос вылетел в космос на корабле New Shepard, который был создан его компанией Blue Origin. Это 20 июля следует из видеотрансляции запуска.



Полет продлится всего 11 минут, чего будет достаточно для поднятия на высоту 150 километров, в зону невесомости. Вместе с Безосом в космос отправились еще три члена экипажа: его брат, самый молодой и самый пожилой покорители космоса — 18-летний голландский студент Оливье Деймен и 82-летняя Уолли Фанк.