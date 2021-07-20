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Самый богатый человек в мире улетел в космос

Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard

Основатель Amazon Джефф Безос вылетел в космос на корабле New Shepard, который был создан его компанией Blue Origin. Это 20 июля следует из видеотрансляции запуска.

Полет продлится всего 11 минут, чего будет достаточно для поднятия на высоту 150 километров, в зону невесомости. Вместе с Безосом в космос отправились еще три члена экипажа: его брат, самый молодой и самый пожилой покорители космоса — 18-летний голландский студент Оливье Деймен и 82-летняя Уолли Фанк.

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В июле в околоземное пространство слетал другой миллиардер — Ричард Брэнсон. 11 июля корабль Unity стартовал с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико (США) в 17:30 по московскому времени и благополучно приземлился спустя примерно час.

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Комментарии (3)

dragvs
Отлично! А в России Путин цена на хлеб с макарошками сдерживает. Нам не то что не догнать, нам надо деградацию сначала остановить.
Ruth D. Armstead
Мне другое понравилось - " вылетел в космос"...
261847251
"Полет продлится всего 11 минут, чего будет достаточно для поднятия на высоту 150 километров в зону невесомости."

Хсь-сь-пьди, что за неучи на Фонтанке!
Ну какая "зона невесомости"?!
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