С 9:00 до 14:00 раскроют створы Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный мосты. Помимо этого будет ограничено движение транспорта по ряду улиц в центре города. В объезд ограничений проследуют автобусы № 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100, 191; троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22; трамвай № 3. Подробную информацию об изменении маршрутов можно посмотреть здесь .

В день проведения мероприятия, 25 июля, в Кронштадте будет закрыт проезд по КАД на дамбе от порта Бронка до Приморского шоссе. Проехать будет нельзя с 7 утра до 17 часов вечера. Общественный транспорт при этом будет работать без изменений. «Исключение предусмотрено для жителей Кронштадта (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб», — сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В Кронштадте также в этот период будет прекращено движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы, улице Карла Маркса до Макаровской улицы, Коммунистической улице от Петровской улицы до Макаровской улицы, Красной улице от Петровской улицы до Макаровской улицы.

А с 23 по 25 июля будет запрещена остановка по улице Карла Маркса от Макаровской улицы до Советской, Макаровской улице и проспекту Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы.

Справка:

Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. Концерта в честь праздника не запланировано из-за ситуации с COVID-19. В преддверии мероприятия военные продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд. Трансляция парада, как писала «Фонтанка», до конца июля перекроет движение в центре города.