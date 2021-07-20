В России хотят ввести уголовное наказание за призыв к отказу от вакцинации

В Общественной палате Ленинградской области предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям. С таким предложением выступил зампред региональной ОП Владимир Петров, написавший соответствующее письмо на имя главы Минюста Константина Чуйченко.
Как сообщает 20 июля RT, автор инициативы обратил внимание, что часть россиян «пропагандирует домыслы о вреде вакцин». При этом некоторые медработники, по словам Петрова, «воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться». Кроме этого, член Общественной палаты отмечает акт возникновения «чёрного рынка» продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.
«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала, что согласно опросу, проведённому среди российских медработников, каждый пятый врач в РФ не советует прививаться от COVID-19. В Госдуме же тем временем предложили выплачивать пенсионерам за прививку от коронавируса по 10 тысяч рублей.