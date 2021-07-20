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В России хотят ввести уголовное наказание за призыв к отказу от вакцинации

УК РФ предложили дополнить статьёй за призыв к отказу от вакцинации

В Общественной палате Ленинградской области предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям. С таким предложением выступил зампред региональной ОП Владимир Петров, написавший соответствующее письмо на имя главы Минюста Константина Чуйченко.

Как сообщает 20 июля RT, автор инициативы обратил внимание, что часть россиян «пропагандирует домыслы о вреде вакцин». При этом некоторые медработники, по словам Петрова, «воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться». Кроме этого, член Общественной палаты отмечает акт возникновения «чёрного рынка» продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала, что согласно опросу, проведённому среди российских медработников, каждый пятый врач в РФ не советует прививаться от COVID-19. В Госдуме же тем временем предложили выплачивать пенсионерам за прививку от коронавируса по 10 тысяч рублей.

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Комментарии (41)

265056402
Таких бы там у них вылавливать, и за каждый выпад на годисправительных работ отправлять, в ту область, про которую говорит.
Как охреневшие детки 3-5 лет сидят по администрации, твори чё хочешь.
260708081
Видимо, у парня какое-то поствакционное осложнение в виде галлюцинаций после препаратов Гинзбурга... Лениво даже объяснять, что существуют российские и международные законы, запрещающие опыты над людьми, хотя фашисты практиковали это... Пусть перечитает Конституцию - хотя бы обнуленную; там запрещено запрещать людям быть свободными... Не надо думать, что вокруг - быдло. Сам такой.
_MN_
Юристы, прокомментируйте пожалуйста! Можно ли рассматривать предложение В.Петрова ввести уголовное наказание за гарантированные Конституцией РФ, а следовательно являющиеся гарантией стабильности государства - свободу мнений и гласность, а также за отказ насильственно подвергаться медицинскому вмешательству? Можно ли таким образом действия В.Петрова трактовать как предложение к свержению государственного строя, открытому предложению нарушить конституционные права граждан РФ? Соответственно, являются ли действия В.Петрова государственной изменой и может ли он продолжать свою деятельность как чиновник или УК РФ вступит в силу относительно его действий, совершенных в публичном пространстве и доступном неограниченному числу лиц? Могут ли граждане РФ рассматривать действия В.Петрова как посягательство на их права и свободы? Заранее спасибо.
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