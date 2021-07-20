В России хотят ввести уголовное наказание за призыв к отказу от вакцинации

В Общественной палате Ленинградской области предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям. С таким предложением выступил зампред региональной ОП Владимир Петров, написавший соответствующее письмо на имя главы Минюста Константина Чуйченко.



Как сообщает 20 июля RT, автор инициативы обратил внимание, что часть россиян «пропагандирует домыслы о вреде вакцин». При этом некоторые медработники, по словам Петрова, «воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться». Кроме этого, член Общественной палаты отмечает акт возникновения «чёрного рынка» продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

