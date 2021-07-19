В Госдуме предложили платить пенсионерам за вакцинацию по 10 тысяч рублей

Гражданам пенсионного возраста следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса. С таким предложением к главе Минтруда РФ Антону Котякову выступил депутат Госдумы Василий Власов.



Как сообщает 19 июля RT со ссылкой на письмо парламентария, «в настоящее время власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет». «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — пишет депутат Власов.