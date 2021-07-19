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В Госдуме предложили платить пенсионерам за вакцинацию по 10 тысяч рублей

Пенсионерам предложили выделять единовременное пособие за прививку от коронавируса

Гражданам пенсионного возраста следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса. С таким предложением к главе Минтруда РФ Антону Котякову выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Как сообщает 19 июля RT со ссылкой на письмо парламентария, «в настоящее время власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет». «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — пишет депутат Власов.

Автор инициативы полагает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.

Ранее «Фонтанка» писала, что согласно опросу, проведённому среди российских медработников, каждый пятый врач в РФ не советует прививаться от COVID-19.

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Комментарии (8)

Chinalove
А пенсионеры, уже успевшие сделать себе прививку, в очередной раз убедились, что лоханулись....
Павел Михайлов
Сокол Жириновского. Живут по заповедям своего вождя. Болтай что угодно и побольше.
SapienS_Spora_Grib...
Отличное подспорье для пенсионеров, которы ещё в стадии принятия решения. А идиотам в комментариях желаю, чтобы ваши пенсионеры были живы и здоровы!
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