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Каждый пятый врач в РФ не советует прививаться от COVID-19 — опрос

Около 20% российских медиков не рекомендуют пациентам вакцинироваться от коронавируса, многие из них испытывают недоверие к отечественным препаратам. Такие результаты показало исследование сервиса «Актион Медицина» (входит в группу «Актион») — его провели среди 2400 сотрудников медицинской отрасли, среднего и высшего персонала, пишет 16 июля Forbes.

Прививочную кампанию всё же поддерживает большинство — 62,9% респондентов. Однако 19,6% не рекомендуют пациентам делать прививку от COVID-19, почти столько же (17,5%) с позицией пока не определились.

При этом 74,5% тех, кто не хочет советовать прививку, объясняют это недоверием к российским вакцинам. Звучат всё те же фразы, которые можно услышать и не от специалистов: вакцины слишком мало испытывали, научному сообществу пока неизвестны отсроченные побочные эффекты, в стране нет иностранных препаратов. Среди причин некоторые опрошенные медики назвали даже слишком активную агитационную кампанию за вакцинацию.

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Комментарии (39)

Gorodskoy88
Это те врачи, которые выписывают арбидол, хондрозамины разные, ноотропы и гомеопатию. Странно, что по опросу их только 20%. По опыту общения, подобных лекарей около половины.
Yerffej Ennyl
Что такое отдалённые последствия? Какие могут быть отдалённые последствия? Бред. Так из пальца можно высосать всё что угодно. К примеру, я в 14 году бросил курить, в 18 - рак лёгкого. Т.е. онкология - это отдалённое последствие того, что бросил курить. Полный бред.
Игорь Титов
таких врачей надо отстранять без права заниматься знахарством в последствии
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