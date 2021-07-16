Каждый пятый врач в РФ не советует прививаться от COVID-19 — опрос

Около 20% российских медиков не рекомендуют пациентам вакцинироваться от коронавируса, многие из них испытывают недоверие к отечественным препаратам. Такие результаты показало исследование сервиса «Актион Медицина» (входит в группу «Актион») — его провели среди 2400 сотрудников медицинской отрасли, среднего и высшего персонала, пишет 16 июля Forbes.

Прививочную кампанию всё же поддерживает большинство — 62,9% респондентов. Однако 19,6% не рекомендуют пациентам делать прививку от COVID-19, почти столько же (17,5%) с позицией пока не определились.