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Во Франции назвали четвертую волну коронавируса самой опасной

Франция вступает в четвертую волну пандемии коронавируса с самыми высокими темпами заражения по сравнению с предыдущими этапами. Об этом 19 июля заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, пишет ТАСС.

«Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов. За неделю число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое. Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования. В 80% случаев заражения речь идет о варианте «дельта», который не обошел стороной ни один регион Франции», — подчеркнул Атталь.

Напомним, ранее сообщалось, что штамм «дельта» добрался как минимум до 111 стран в мире и стал основным в США. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что повышенная смертность от коронавируса в России связана именно с этим штаммом.

Чем индийский вирус-мутант отличается от предшественников, «Фонтанке» рассказал Игорь Иванов, начмед городской больницы Святого Георгия.

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Комментарии (3)

michailPotapov
Макрон пузыри пускает. А французы уже не довольны. Жду бутылок с зажигательной смесью по класике Французского протеста и булыжников с мостовой.
А сидора макрона - отправить обратно к ротшильду
262166871
Да хватит на другие страны кивать- во Франции смертность минимальная. С нашей страной пусть разберется минздрав, роспотреб, и тд. У нас кошмар. Франция -то справится.
тов
Что-то никто не торопится рассказать, какие сейчас именно во франции массовые выступления против введения ковид-паспортов?
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