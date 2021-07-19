Во Франции назвали четвертую волну коронавируса самой опасной

Франция вступает в четвертую волну пандемии коронавируса с самыми высокими темпами заражения по сравнению с предыдущими этапами. Об этом 19 июля заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, пишет ТАСС.



«Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов. За неделю число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое. Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования. В 80% случаев заражения речь идет о варианте «дельта», который не обошел стороной ни один регион Франции», — подчеркнул Атталь.

