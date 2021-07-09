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Голикова сравнила уровень смертности в России в мае и июне

Смертность в РФ выросла в июне из-за нового штамма COVID-19, заявила вице-премьер Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что по данным Росстата, смертность в стране в мае этого года снизилась на 3,6% к апрелю и на 6,1% к маю 2020 года. При этом в июне текущего года по сравнению с этим же месяцем год назад смертность в России выросла на 13,9% из-за нового индийского штамма коронавируса. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости.

«По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции «дельта», смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%», — уточнила Голикова.

Ранее «Фонтанка» писала, что с января по апрель избыточная смертность в Петербурге составила 30%.

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Комментарии (6)

пазузу
капитан Врунгель бы сказал :"Хорошие у нас слово иностранное-министры! Читать умеют. А уж утешить,так прям как горбатый шарапова"
266148370
Фонтанка трудись над статьями лучше.
Неугодных блокируй и удаляй комментарии.
Глядишь Дядя Ротшильд и наВОЗ премии даст модератору Кириллу!!!Фонтанка трудись над статьями лучше.
Неугодных блокируй и удаляй комментарии.
Глядишь Дядя Ротшильд и наВОЗ премии даст модератору Кириллу!!!
266148370
Рыба гниет с головы.
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