Голикова сравнила уровень смертности в России в мае и июне

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что по данным Росстата, смертность в стране в мае этого года снизилась на 3,6% к апрелю и на 6,1% к маю 2020 года. При этом в июне текущего года по сравнению с этим же месяцем год назад смертность в России выросла на 13,9% из-за нового индийского штамма коронавируса. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости.



«По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции «дельта», смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%», — уточнила Голикова.

