«Врачу все равно, какой штамм довел пациента до реанимации». Чем индийский вирус-мутант отличается от предшественников

— Игорь Григорьевич, вы можете понять по симптомам, каким штаммом коронавируса инфицирован доставленный к вам пациент?
— Врачи всего мира не знают, с каким его штаммом имеют дело, когда к ним поступает пациент. У них есть возможность только взять мазок, направить его на ПЦР-исследование и получить ответ на вопрос, есть коронавирус или его нет. Различия выявляются при секвенировании геномов вирусов, этим занимаются научные лаборатории вовсе не для лечения пациентов. Это важно для понимания общей картины эпидемиологического процесса.
— А если бы выяснилось, что пациентам с индийским штаммом, который всех запугал, нужно другое лечение?
— Известно, что есть особенности ответа на индийский штамм у уже привитых от коронавируса, влияния на коллективный иммунитет. В части лечения особенностей нет. Потому что в развитии болезни все сводится к активизации того же интерлейкина-6, который запускает чрезмерный иммунный ответ и приводит к так называемому цитокиновому шторму. А он при заражении любым штаммом одинаковый.
То есть тяжелое течение болезни у всех — и у тех, кто заразился итальянским (уханьским) в самом начале эпидемии, и у тех, кого поразил южноафриканский или индийский штамм вируса, одинаковое.
— Отличается только легкая форма заболевания?
— Да, в легкой отличия замечены. Но и они не радикальные. На этапе, когда человек, по сути, болеет ОРВИ, бросается в глаза то, что у пациентов чаще, чем раньше, бывает диарея. Насморк для первых пациентов с коронавирусом совсем не был свойственен. Но нельзя сказать: «Есть такой-то симптом, значит, это индийский штамм». И отсутствие возможности отличить во время болезни один штамм от другого ни на что не влияет.
Когда есть проявления легкого течения болезни, это неприятно, но можно пережить. А когда начинается цитокиновый шторм, уже неважно, каким штаммом он вызван.
— Вы говорите, что не можете заподозрить, что к вам попал пациент не с тем, уже знакомым за почти 1,5 года штаммом, а с индийским, потому что нет явных суперспецифичных симптомов. А как же большая скорость наступления тяжелой формы, которую называют основным отличием индийского штамма от других?
— Из стационара ее сложно оценивать: мы не видим общей картины заболеваемости и ее течения — к нам в любом случае везут уже тяжелых пациентов. Мы видим только то, что этот штамм более заразный, возможно, это и есть повод для подозрений в заражении новым штаммом. Например, в первую и вторую волну к нам попадал, допустим, муж, а жена не заболевала — «семейные» пациенты появлялись реже, чем теперь, когда поступают целыми семьями, трудовыми коллективами.
— Это сказывается на работе клиники?
— Конечно, пациенты пошли быстрее и кучнее. В апреле, когда работало в ковиде всего пять стационаров, скорая доставляла где-то 60 пациентов в сутки. Сейчас, когда количество инфекционных коек в городе выросло вдвое, к нам поступает до 90 человек в сутки, столько же приблизительно и выписывается.
По ощущениям, тот вирус, что ходит у нас, не тяжелее предыдущих, а число тяжелых пациентов растет просто потому, что общее число зараженных коронавирусом больше. Чем больше инфицированных, тем больше тяжелых в абсолютных цифрах, не в процентах. И они у нас, повторяю, концентрируются.
Беседовала Ирина Багликова,
«Фонтанка.ру»