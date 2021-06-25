«Врачу все равно, какой штамм довел пациента до реанимации». Чем индийский вирус-мутант отличается от предшественников

— Врачи всего мира не знают, с каким его штаммом имеют дело, когда к ним поступает пациент. У них есть возможность только взять мазок, направить его на ПЦР-исследование и получить ответ на вопрос, есть коронавирус или его нет. Различия выявляются при секвенировании геномов вирусов, этим занимаются научные лаборатории вовсе не для лечения пациентов. Это важно для понимания общей картины эпидемиологического процесса.

— А если бы выяснилось, что пациентам с индийским штаммом, который всех запугал, нужно другое лечение?





— Известно, что есть особенности ответа на индийский штамм у уже привитых от коронавируса, влияния на коллективный иммунитет. В части лечения особенностей нет. Потому что в развитии болезни все сводится к активизации того же интерлейкина-6, который запускает чрезмерный иммунный ответ и приводит к так называемому цитокиновому шторму. А он при заражении любым штаммом одинаковый.



То есть тяжелое течение болезни у всех — и у тех, кто заразился итальянским (уханьским) в самом начале эпидемии, и у тех, кого поразил южноафриканский или индийский штамм вируса, одинаковое.



— Отличается только легкая форма заболевания?



— Да, в легкой отличия замечены. Но и они не радикальные. На этапе, когда человек, по сути, болеет ОРВИ, бросается в глаза то, что у пациентов чаще, чем раньше, бывает диарея. Насморк для первых пациентов с коронавирусом совсем не был свойственен. Но нельзя сказать: «Есть такой-то симптом, значит, это индийский штамм». И отсутствие возможности отличить во время болезни один штамм от другого ни на что не влияет.

