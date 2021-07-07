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«Дельта-штамм» коронавируса стал основным в США

Штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в США к началу июля. Об этом 7 июля сообщает медицинский регулятор CDC.

На долю «дельты» приходится 52% заражений, за ним идут штаммы «альфа» (29%) и «гамма» (9%).

В США за последние 14 дней число случаев коронавируса выросло на 14%, в среднем до 13 тысяч в день, однако число смертей сократилось на 19%, до 250 в среднем за сутки.

ВОЗ считает, что большинство существующих вакцин помогают предотвратить тяжелое течение болезни даже при заражении вариантом «дельта».

Подробнее о распространении новых штаммов коронавируса на территории России и способах замедлить его ускорившуюся эволюцию читайте в публикации «Фонтанки».

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