«Дельта-штамм» коронавируса стал основным в США

Штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в США к началу июля. Об этом 7 июля сообщает медицинский регулятор CDC.

На долю «дельты» приходится 52% заражений, за ним идут штаммы «альфа» (29%) и «гамма» (9%).

В США за последние 14 дней число случаев коронавируса выросло на 14%, в среднем до 13 тысяч в день, однако число смертей сократилось на 19%, до 250 в среднем за сутки.



ВОЗ считает, что большинство существующих вакцин помогают предотвратить тяжелое течение болезни даже при заражении вариантом «дельта».

