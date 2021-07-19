Турчак пообещал добиваться снижения цен на продукты и предложил меры по их стабилизации

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия будет добиваться снижения цен на продукты. По его словам, речь идет о выработке конкретных решений по сдерживанию цен на «борщевой набор», а также помидоры и огурцы.

«За эти выходные мы провели системный мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель», — заявил Турчак, которого 19 июля цитирует пресс-служба «ЕР».



Как показал мониторинг партии, цена производителя в разы отличается от окончательной на прилавках магазинов. Исправить ситуацию могли бы срочные и долгосрочные меры, считают в «ЕР». В числе первых Андрей Турчак перечислил рекомендации правительству заключить соглашение о снижении торговых наценок на продукты первой необходимости и овощную продукцию с контролем за исполнением соглашения. Также предлагается организовать поставки от производителей на рынках и ярмарках без посредников на весь период сезона и снизить цены на химические удобрения для сельхозпроизводителей.

В качестве долгосрочных мер в «ЕР» предлагают создать рабочую группу по совершенствованию законодательства, которое установило бы баланс между интересами сельхозпроизводителей и торговыми сетями. Кроме этого, предлагается предусмотреть с 2022 года в программе развития сельского хозяйства меры поддержки строительства мест хранения сельхозпродукции на предприятиях малого и среднего агробизнеса, вернуться к теме создания сельхозкооперативов из местных производителей и обеспечить привлечение трудовых мигрантов на тяжелые сельхозработы в период полевых и уборочных работ.

