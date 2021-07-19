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Минсельхоз опроверг возможность существенного роста цен на хлеб

Цены на хлеб в России не будут повышаться, заявили в Минсельхозе

Минсельхоз не согласился с оценкой хлебозаводов, которые предупредили о подорожании своей продукции.

«Цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне», существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем не ожидается», — приводит 19 июля позицию Минсельхоза «Коммерсантъ».

В ведомстве отметили, что сейчас сырье дешевеет. Минсельхоз также добавил, что производители получают госсубсидии для стабилизации цен.

При этом производители хлеба сегодня, 19 июля, предупредили о росте цен на свою продукцию на 7–12 %.

По данным Росстата, за период с 6 по 12 июля хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в России подорожали на 0,2 %, хлеб ржаной — на 0,1 %.

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Комментарии (5)

ProstoZloy
Ну, да - по сравнению с зарплатами министров и депутатов, повышение цен не будет выглядеть "существенным".
Rovesnik_Kommunizma
Прикуплю-ка мучицы
tannacat
Ага. Бородинский стоил около 50 рублей, вчера пошла в Перекресток - 81 рубль!!!! Врут они все!
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