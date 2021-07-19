Минсельхоз опроверг возможность существенного роста цен на хлеб

Минсельхоз не согласился с оценкой хлебозаводов, которые предупредили о подорожании своей продукции.



«Цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне», существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем не ожидается», — приводит 19 июля позицию Минсельхоза «Коммерсантъ».



В ведомстве отметили, что сейчас сырье дешевеет. Минсельхоз также добавил, что производители получают госсубсидии для стабилизации цен.



При этом производители хлеба сегодня, 19 июля, предупредили о росте цен на свою продукцию на 7–12 % .



По данным Росстата, за период с 6 по 12 июля хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в России подорожали на 0,2 % , хлеб ржаной — на 0,1 % .

