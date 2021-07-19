Минсельхоз не согласился с оценкой хлебозаводов, которые предупредили о подорожании своей продукции.
«Цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне», существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем не ожидается», — приводит 19 июля позицию Минсельхоза «Коммерсантъ».
В ведомстве отметили, что сейчас сырье дешевеет. Минсельхоз также добавил, что производители получают госсубсидии для стабилизации цен.
При этом производители хлеба сегодня, 19 июля, предупредили о росте цен на свою продукцию на
По данным Росстата, за период с 6 по 12 июля хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в России подорожали на
Минсельхоз опроверг возможность существенного роста цен на хлеб
Цены на хлеб в России не будут повышаться, заявили в Минсельхозе
Минсельхоз не согласился с оценкой хлебозаводов, которые предупредили о подорожании своей продукции.