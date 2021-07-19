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«Коммерсантъ»: производители хлеба предупредили о росте цен на продукцию на 7–12%

Стоимость хлеба в России может увеличиться уже в августе

Хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении цен на хлебобулочные изделия на 7–12% с августа. Рост объясняется подорожанием сырья, упаковки и транспортировки, пишет в понедельник, 19 июля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя одной из крупных торговых сетей.

Все виды сырья подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — на 1 рубль год к году, сообщил изданию президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. По его словам, цена маргарина за последнее время выросла на 38%, стоимость упаковочного материала выросла на 26%, а сахара — на 9%.

В конце 2020 года правительство утвердило для производителей хлебопекарной продукции правила компенсации, которая составляет 2 тыс. рублей за тонну хлеба. В обмен на это производители обязались не повышать цены на изделия. Однако размер господдержки не полностью компенсирует рост цен на сырье. К тому же в некоторых регионах субсидию выдают не единоразово, как это предписано, а частями каждый месяц, отметил Лялин.

В Минсельхозе в свою очередь не ожидают существенного повышения цен на хлебобулочную продукцию — сейчас они находятся на стабильном уровне, заявили в ведомстве. Там отметили, что стоимость пшеницы третьего и четвертого классов после введения таможенных пошлин, наоборот, снизилась на 7,2 и 5,9% соответственно. За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. На 16 июля освоено 47,6% средств, направленных хлебопекарням для стабилизации цен, уточнили в министерстве.

По данным Росстата, за период с 6 по 12 июля хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в России подорожали на 0,2%, хлеб ржаной — на 0,1%.

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Комментарии (3)

266108100
Лучше напишите что ещё не подорожало и не подорожает в ближайшее будущее. Вот это новость будет.
dragvs
"правительство утвердило для производителей хлебопекарной продукции правила компенсации" - путинский стыд...
Rovesnik_Kommunizma
Маргарин это 100% "пальма".
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