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Моргенштерн согласился подраться по правилам MMA за 20 млн рублей. Расценки рэпера упали в несколько раз

Моргенштерн займется смешанными единоборствами

Российский рэпер Моргенштерн подписал профессиональный контракт с компанией Hardcore FC, которая занимается организацией боев по смешанным единоборствам (MMA). Об этом в своем инстаграме 19 июля написал генеральный директор промоушена Анатолий Сульянов.

«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже… Варианты по оппонентам — в комменты», — написал Сульянов.

На видео в посте сам Моргенштерн подтверждает, что готов подраться всего за 20 млн рублей, хотя ранее говорил, что для этого нужно 20 млн долларов.

Ранее «Фонтанка» писала, что в начале июня суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в своих песнях и клипах. Исполнителя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Комментарии (4)

PROM
обнял узбека, попиарил.... у того и встал
hal9000
Это все могут...а ты попробуй уравнение решить тригонометрическое без шпаргалок и списывания у соседа по парте...
DMaster
- За сколько вы пробегаете стометровку?
- За 300 баксов.
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