Российский рэпер Моргенштерн подписал профессиональный контракт с компанией Hardcore FC, которая занимается организацией боев по смешанным единоборствам (MMA). Об этом в своем инстаграме 19 июля написал генеральный директор промоушена Анатолий Сульянов.



«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже… Варианты по оппонентам — в комменты», — написал Сульянов.