Российский рэпер Моргенштерн подписал профессиональный контракт с компанией Hardcore FC, которая занимается организацией боев по смешанным единоборствам (MMA). Об этом в своем инстаграме 19 июля написал генеральный директор промоушена Анатолий Сульянов.
«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже… Варианты по оппонентам — в комменты», — написал Сульянов.
На видео в посте сам Моргенштерн подтверждает, что готов подраться всего за 20 млн рублей, хотя ранее говорил, что для этого нужно 20 млн долларов.
Ранее «Фонтанка» писала, что в начале июня суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в своих песнях и клипах. Исполнителя оштрафовали на 100 тысяч рублей.