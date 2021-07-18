FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +23
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
18
Печать

Грандиозная репетиция парада ВМФ разводила мосты и закрывала пляж Петропавловки — фото, видео

Репетиция парада ВМФ, перекрывшая улицы в центре Петербурга, закончилась досрочно. Мосты свели, движение возобновили. Остались живописные кадры фотографов «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как передают корреспонденты «Фонтанки», к 12:30 полиция сняла ограничение с Дворцового, Благовещенского, Троицкого и Литейного мостов. Первыми пустили пешеходов, чуть позже открыли дорогу автомобилистам. Планировалось, что центр будет заблокирован до 14:00.

Для репетиции парада ВМФ в центре перекрывали десять километров уличной сети и разводили мосты. Петропавловская крепость закрыла пляж — он тоже стал территорией тренировок военных. К половине первого ограничение тоже сняли.

ПоделитьсяПоделиться

Ненадолго Дворцовый мост успел побыть пешеходным:

ПоделитьсяПоделиться

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Еще одна репетиция с перекрытыми дорогами и разведенными мостами пройдет 22 июля. Парад состоится 25-го числа.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

alexpv
Ну так бряцать больше нечем, ни науки, ни производства, осталось только бряцать советскими кораблями да воспоминаниями, какие мы были сильные и крутые в другие эпохи и при других правителях.
Piter Russo
Огромная акватория вдоль дамбы, там бы и ходили парадными расчетами корабли.. на дамбе места много для зрителей, воздух свежий. Кому интересно приедут смотреть... А кому не интересно не помешают..
michailPotapov
Посуда советская только по маркизовой луже может гонять с шариками ))
Извините но это не Флот .Курск подтопилили и другие лодки тоже. А эти ни одной. Только шарики салюты и водка
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний