Как передают корреспонденты «Фонтанки», к 12:30 полиция сняла ограничение с Дворцового, Благовещенского, Троицкого и Литейного мостов. Первыми пустили пешеходов, чуть позже открыли дорогу автомобилистам. Планировалось, что центр будет заблокирован до 14:00.

Для репетиции парада ВМФ в центре перекрывали десять километров уличной сети и разводили мосты. Петропавловская крепость закрыла пляж — он тоже стал территорией тренировок военных. К половине первого ограничение тоже сняли.