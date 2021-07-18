FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Компанию байкеров проводили в автозак в центре Петербурга. Они пренебрегли правами инвалидов и пожарной безопасностью

Порядка 30 байкеров задержали на Исаакиевской площади

Около 30 мотолюбителей проведут ночь 18 июля за подписанием протоколов сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Их заметили с файерами, а поймали на парковке для инвалидов.

Очередь из байкеров в полицейский автобус на Исаакиевской площади заснял корреспондент «Фонтанки» после полуночи 18 июля. Вниманием полиция не обделила примерно 30 человек. Один из сотрудников рассказал, что колонну мотолюбителей увидели в центре города, байкеры прокатились с зажжёнными файерами.

ПоделитьсяПоделиться

Задерживать нарушителей приехали полицейские на мотоциклах и росгвардейцы. Застали их на местах для парковки автомобилей инвалидов. Байкерам грозят штрафы не только за остановку в неположенном месте, но и за нарушение требований пожарной безопасности.

© Фонтанка.Ру

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

nuga
А как же короновирус? Больше трех собрались,без масок,без сертификатов и тестов.Ездят и вирус разносят.Санитарный лагерь актуальнее,чем парковки для инвалидов.Почему их не вакцинировали прямо на площади,непорядок.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний