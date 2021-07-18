Очередь из байкеров в полицейский автобус на Исаакиевской площади заснял корреспондент «Фонтанки» после полуночи 18 июля. Вниманием полиция не обделила примерно 30 человек. Один из сотрудников рассказал, что колонну мотолюбителей увидели в центре города, байкеры прокатились с зажжёнными файерами.
Задерживать нарушителей приехали полицейские на мотоциклах и росгвардейцы. Застали их на местах для парковки автомобилей инвалидов. Байкерам грозят штрафы не только за остановку в неположенном месте, но и за нарушение требований пожарной безопасности.