«Команда 29» сообщила о блокировке своего сайта Роскомнадзором

Правозащитное объединение «Команда 29» получило уведомление Роскомнадзора о блокировке сайта проекта.
«Сайт "Команды 29" заблокирован Роскомнадзором. Подробности и цитаты из уведомления, которое мы получили, в ближайшее время — в следующих постах», — сообщается 16 июля в телеграм-канале организации. Сам сайт пока работает.
Юристы «Команды 29» представляли в том числе интересы Фонда борьбы с коррупцией, который суд 9 июня признал экстремистской организацией, запрещенной в России, выполнявшей функции иностранного агента. «Команда 29» решение обжаловала. Первый апелляционный суд 12 июля признал ранее наложенные на ФБК запреты законными.
«Команда 29» описывает себя как «независимый проект юристов и журналистов, созданный с целью борьбы за отстаивание справедливости в делах, которые касаются свободы информации». Согласно информации из открытых источников, коллектив состоит преимущественно из бывших сотрудников Фонда свободы информации — некоммерческой организации, с 2004 года работавшей в сфере продвижения и защиты права на доступ к информации в России, которая в августе 2014 года была внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
Накануне юрист «Команды 29» Максим Оленичев рассказывал РБК, что означает для российских медиа первое в своём роде признание СМИ нежелательной организацией.