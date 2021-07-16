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«Команда 29» сообщила о блокировке своего сайта Роскомнадзором

Правозащитное объединение «Команда 29» получило уведомление Роскомнадзора о блокировке сайта проекта.

«Сайт "Команды 29" заблокирован Роскомнадзором. Подробности и цитаты из уведомления, которое мы получили, в ближайшее время — в следующих постах», — сообщается 16 июля в телеграм-канале организации. Сам сайт пока работает.

Юристы «Команды 29» представляли в том числе интересы Фонда борьбы с коррупцией, который суд 9 июня признал экстремистской организацией, запрещенной в России, выполнявшей функции иностранного агента. «Команда 29» решение обжаловала. Первый апелляционный суд 12 июля признал ранее наложенные на ФБК запреты законными.

«Команда 29» описывает себя как «независимый проект юристов и журналистов, созданный с целью борьбы за отстаивание справедливости в делах, которые касаются свободы информации». Согласно информации из открытых источников, коллектив состоит преимущественно из бывших сотрудников Фонда свободы информации — некоммерческой организации, с 2004 года работавшей в сфере продвижения и защиты права на доступ к информации в России, которая в августе 2014 года была внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

Накануне юрист «Команды 29» Максим Оленичев рассказывал РБК, что означает для российских медиа первое в своём роде признание СМИ нежелательной организацией.

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Комментарии (8)

Агроном аэродрома
Чё там комнадзор пейсал по поводу монетизации Соловьева на ютубке? Общемировые принципы распространения информации? Свобода доступа к разным мнениям? Ах да, этожэ другое. :))
SU LUX INN
я думал написать слова Поддержки ребятам, но опасаюсь, что Меня могут по цепочке подтянуть! поэтому Осуждаю деятельность данной команды! а Заблокировали их - справедливо!
lamer
Это вам не «26 бакинских комиссаров», эти свои жизни за правое дело не отдадут.
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