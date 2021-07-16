«Команда 29» сообщила о блокировке своего сайта Роскомнадзором

Правозащитное объединение «Команда 29» получило уведомление Роскомнадзора о блокировке сайта проекта.

«Сайт "Команды 29" заблокирован Роскомнадзором. Подробности и цитаты из уведомления, которое мы получили, в ближайшее время — в следующих постах», — сообщается 16 июля в телеграм-канале организации. Сам сайт пока работает.

Юристы «Команды 29» представляли в том числе интересы Фонда борьбы с коррупцией, который суд 9 июня признал экстремистской организацией, запрещенной в России, выполнявшей функции иностранного агента. «Команда 29» решение обжаловала. Первый апелляционный суд 12 июля признал ранее наложенные на ФБК запреты законными.