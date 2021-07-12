Суд не стал отменять запреты, наложенные на ФБК* до ликвидации

Запреты, наложенные судом на ФБК* до ликвидации, признаны законными. Жалобу адвокатов отклонили в апелляционной инстанции.



Юристы «Команды 29», представляющие интересы Фонда борьбы с коррупцией*, сообщили 12 июля, что Первый апелляционный суд признал законными наложенные на ФБК* еще до ликвидации запреты.



В апреле 2021 года Мосгорсуд в ходе рассмотрения вопроса о запрете ФБК* приостановил деятельность организации и наложил на нее ряд ограничений в качестве «мер предварительной защиты». Фонду* было запрещено взаимодействовать со СМИ, организовывать митинги, пользоваться банковскими услугами и участвовать в выборах.

