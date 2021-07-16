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Не упусти последний шанс получить мерч участника «Фонтанка-SUP», и не только

У желающих принять участие в «Фонтанке-SUP» остается последний шанс приобрести мерч фестиваля и дополнительные услуги. Регистрация с возможностью приобрести платный пакет закроется уже в субботу, 17 июля.

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В платный пакет входят камера хранения, нашивка и футболка фестиваля. Количество слотов с мерчем ограничено. Бесплатная регистрация продолжается до 26 июля.

Напоминаем, что на фестивале будут действовать усиленные антиковидные правила. Пройти на территорию феста можно будет только по ПЦР-тесту, справке о вакцинации или справке о перенесенном коронавирусе. Подробнее читайте здесь.

Во время фестиваля у вас будет возможность сразиться за победу в одной из многочисленных номинаций. Самой яркой из них обещает стать конкурс «Мисс SUP — 2021», участницы которого уже известны. Проголосовать за одну из них можно здесь.

Подробнее о правилах участия в фестивале «Фонтанка-SUP», маршруте, конкурсах, партнёрах SUP-феста и последних новостях события читайте в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и в социальных сетях события:

  • На странице в ВК;
  • На странице в ФБ;
  • В инстаграме fontankasup.

Партнеры VI Международного фестиваля «Фонтанка-SUP»

Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway

Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году он состоится 31 июля, при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля «В Питере — плыть!». За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Также напоминаем, что участие в фестивале-карнавале «Фонтанка-SUP» бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru до 26 июля. Предусмотрен и вариант регистрации с пакетом платных услуг. Подробности есть на сайте фестиваля.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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