Не упусти последний шанс получить мерч участника «Фонтанка-SUP», и не только

В платный пакет входят камера хранения, нашивка и футболка фестиваля. Количество слотов с мерчем ограничено. Бесплатная регистрация продолжается до 26 июля.
Напоминаем, что на фестивале будут действовать усиленные антиковидные правила. Пройти на территорию феста можно будет только по ПЦР-тесту, справке о вакцинации или справке о перенесенном коронавирусе. Подробнее читайте здесь.
Во время фестиваля у вас будет возможность сразиться за победу в одной из многочисленных номинаций. Самой яркой из них обещает стать конкурс «Мисс SUP — 2021», участницы которого уже известны. Проголосовать за одну из них можно здесь.
Подробнее о правилах участия в фестивале «Фонтанка-SUP», маршруте, конкурсах, партнёрах SUP-феста и последних новостях события читайте в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и в социальных сетях события:
- На странице в ВК;
- На странице в ФБ;
- В инстаграме fontankasup.
Партнеры VI Международного фестиваля «Фонтанка-SUP»
Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway