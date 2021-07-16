Не упусти последний шанс получить мерч участника «Фонтанка-SUP», и не только

В платный пакет входят камера хранения, нашивка и футболка фестиваля. Количество слотов с мерчем ограничено. Бесплатная регистрация продолжается до 26 июля.



Напоминаем, что на фестивале будут действовать усиленные антиковидные правила. Пройти на территорию феста можно будет только по ПЦР-тесту, справке о вакцинации или справке о перенесенном коронавирусе. Подробнее читайте здесь.

Во время фестиваля у вас будет возможность сразиться за победу в одной из многочисленных номинаций. Самой яркой из них обещает стать конкурс «Мисс SUP — 2021», участницы которого уже известны. Проголосовать за одну из них можно здесь.